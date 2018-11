Garść jesiennych przepisów z Kącika Kulinarnego Marzeny

Pyszne ciasto drożdżowe ze śliwkami i kruszonką

Składniki:

Ciasto: 4 szklanki mąki tortowej, 5 dag drożdży, szklanka ciepłego mleka, cukier waniliowy, kilka kropel aromatu śmietankowego, niepełna szklanka cukru, 4 żółtka, 15 dag margaryny, śliwki węgierki, renklody lub inne.

Kruszonka: 1/4 szklanki mąki tortowej, 5 dag margaryny, 2 łyżki cukru, cukier waniliowy.

Przygotowanie:

Margarynę rozpuścić w ciepłym mleku, dodać pokruszone drożdże, cukier, cukier waniliowy, żółtka, aromat śmietankowy i dokładnie wymieszać (najlepiej pałką). Po trochę dodawać mąkę. Wyrabiać, aż składniki się połączą i masa będzie miała jednolitą konsystencję (ok. 10 min.). Odstawić do wyrośnięcia na ok. 1 h. Zagnieść składniki kruszonki. Na natłuszczoną blachę wyłożyć wyrośnięte ciasto, powciskać cząstki śliwek, posypać kruszonką. Wstawić do zimnego piekarnika i piec 50-60 min. w temp. 180oC.

Nalewka z aronii na jesienne wieczory

Składniki:

1,2 kg aronii, 400 listków wiśni, 2 kg cukru, 3 litry wody, 5 dag kwasku cytrynowego, 1 litr spirytusu

Sposób przygotowania:

Na dno ułożyć umyte liście wiśni, wsypać na to aronię (umytą) zalać 3 litrami wody i zagotować. Od zagotowania gotować wolno, ok. 20 minut pod przykryciem. Wyłączyć i lekko ostudzić. Przecedzić i wsypać cukier, dokładnie rozmieszać i wsypać kwasek cytrynowy. Przykryć i zostawić, aż wystygnie. Do zimnego syropu wlać spirytus i wymieszać. Wlać do butelek.

Pyszny sos grzybowy

Składniki:

Średnia miska grzybów (np. borowików, podgrzybków) około 1/2 kg, 1 mała cebula, 2 ząbki czosnku, 50 g masła, 2 łyżki oliwy Extra Vergine, 5 łyżek piwa lub białego wina (użyłam piwa pszenicznego) – opcjonalnie 125 ml śmietanki kremowej 30% (z kartonika), sól i świeżo zmielony czarny pieprz, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki

Sposób przygotowania:

Grzyby dokładnie oczyścić nożykiem i szczoteczką. Jeśli jest taka konieczność, można dodatkowo szybko je opłukać w misce z zimną wodą. Ułożyć na ręczniku i osuszyć. Następnie pokroić na kawałeczki – kapelusze pokroić na paseczki, nóżki na plasterki. Cebulę drobno posiekać, czosnek przecisnąć przez praskę lub drobno posiekać. Na średniej lub większej patelni roztopić około 30 g masła i 1 łyżkę oliwy. Włożyć cebulę i smażyć przez około 5-7 minut. Pod koniec dodać czosnek i smażyć jeszcze przez 1-2 minuty, delikatnie zrumienić składniki. Wlać piwo lub wino i na większym ogniu zagotować. Pogotować przez minutę, aż większość płynu wyparuje i na patelni pozostanie gęsta emulsja. Dodać resztę masła i oliwę. Gdy masło zacznie skwierczeć, dodać grzyby, smażyć na dużym ogniu przez około 6 minut, od czasu do czasu mieszając. Ogień nie może być za mały, grzyby muszą energicznie bulgotać, w przeciwnym razie utracą wodę, nie będą jędrne, a sos stanie się rzadki. Do śmietanki dodać około 2-3 łyżki sosu z patelni, zamieszać, wlać wszystko na patelnię z grzybami i zagotować na średnim ogniu. Doprawić solą (około dwie szczypty) i wymieszać. Sos gotować przez około 2 minuty, aż nieco zgęstnieje, pod koniec dodając natkę pietruszki. Odstawić z ognia, doprawić świeżo zmielonym pieprzem.

Smacznego!

