Gwiezdne świąteczne ciasteczka

Święta bożego narodzenia tuż tuż, a więc ciastka świąteczne – gwiazdki,które z pewnością możemy zawiesić na choince.



Składniki ilość porcji: 72

– 220 g masła,

– 200 g tłuszczu do pieczenia,

– 400 g cukru,

– 5 jajek,

– 940 g (7,5 szkl.) mąki,

– 6 łyżeczek proszku do pieczenia,

– ½ łyżeczki soli,

– 15 g ekstraktu z anyżu.

Sposób przygotowania

Czas przygotowania: 30min. ›

Gotowanie: Nagrzać piekarnik do 175°C. Utrzeć razem masło, tłuszcz do pieczenia i cukier. Dodać jajka i nadal ucierać. Dodać anyż, a następnie 7 szklanek mąki, proszek do pieczenia i sól. Mieszać, aż ciasto będzie miękkie. Dodać kolejną szklankę mąki w razie potrzeby. Schłodzić ciasto. Na lekko posypanej mąką powierzchni rozwałkować ciasto i powykrawać foremkami ciastka. Ułozyć ciastka na wysmarowanej blaszce. Piec w temperaturze 175°C przez 12 do 15 minut. Po ostygnięciu udekorować ciasteczka polewą lub posypką.