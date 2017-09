Jesienne nalewki

Kącik Marzeny

Nalewka malinowa

Składniki:

– 1 kg dojrzałych malin

– 0,5 l spirytusu (95%)

– 0,5 l wódki (40%)

– 0,4 kg cukru

Przygotowanie:

Maliny oczyść i pozbaw szypułek, a następnie zalej spirytusem i wódką. Owoce powinny być w całości przykryte alkoholem.

Zamknij słój i postaw w ciepłym miejscu na 5-6 dni. Pamiętaj aby przynajmniej raz dziennie wstrząsnąć słojem, dzięki czemu alkohol dobrze spenetruje wszystkie owoce.

Po upływie 5-6 dni zlej cały płyn ze słoja do butelki, a pozostałe w nim maliny zasyp cukrem i ponownie wstrząśnij dobrze zawartością słoja, aby cukier dobrze rozprowadził się wśród owoców. Już teraz zlany alkohol powinien mieć rewelacyjny malinowy zapach.

Kiedy cukier w 100% się rozpuści zlej powstały syrop, a pozostałe w słoju maliny spróbuj dodatkowo odcisnąć, aby uzyskać jeszcze więcej wartościowego płynu.

Następnie połącz syrop z przygotowanym kilka dni wcześniej nalewem i rozlej nalewkę do butelek. Trunek odstaw w ciemne i raczej chłodne miejsce na minimum trzy miesiące.

Idealna nalewka malinowa powinna mieć piękny czerwony kolor, a także być klarowna.

Lecznicza nalewka z kasztanów

Składniki:

– 10 dojrzałych kasztanów

– garść suszonych kwiatów kasztanowców i

– 4 szklanki wódki

Przygotowanie:

Na początku należy rozgnieść kwiaty kasztanowca i posiekać kasztany. To wszystko trzeba wrzucić do dużego słoika, zalać wódką i odstawić na 14 dni. Co kilka dni powinno się potrząsnąć słojem, żeby wszystko lepiej się wymieszało. Po tym czasie nalewkę trzeba przecedzić i przelać do wyparzonych butelek. Nalewkę z kasztanów należy trzymać w ciemnym miejscu. Powinno się ją pić po 10-20 kropli dziennie – dla wzmocnienia naczyń krwionośnych.

Marzena Gałuszka-Grocholska