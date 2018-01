Przepis na weekend-Sernik Brzoskwiniowy

Tradycyjny sernik z brzoskwiniami

Składniki:

Ciasto

450 g mąki pszennej,

250 g masła,

5 żółtek,

3 łyżki cukru pudru,

1 łyżeczka Proszku do pieczenia Dr. Oetkera.

Masa twarogowa

125 g miękkiego masła,

190 g cukru,

3 jajka,

1 opakowanie Cukru wanilinowego 8 g Dr. Oetkera,

1 opakowanie Budyniu waniliowego Dr. Oetkera,

1000 g twarogu mielonego dwukrotnie.

Pozostałe składniki

1 puszka brzoskwiń,

5 białek,

3⁄4 szklanki cukru.

Sposób przygotowania:

1. Zagniotłam dokładnie wszystkie składniki na ciasto, po czym podzieliłam je na dwie części. Każdą z nich owinęłam folią spożywczą i schłodziłam w lodówce (można również to zrobić w zamrażalce). Formę o wymiarach 25 x 40 cm – wysmarowałam masłem, a dno i boki do wysokości ok. 1 cm oprószyłam bułką tartą. Brzoskwinie odsączyłam z soku i pokroiłam w kostkę.

2. W czasie, kiedy ciasto się schładzało, przygotowałam masę serową. Utarłam masło z cukrem i cukrem wanilinowym, następnie dodawałam kolejno jajka, miksując dokładnie po każdym dodaniu. Na koniec wsypałam budyń i twaróg, po czym wszystko wymieszałam na jednolitą masę. Na przygotowaną blachę starłam równomiernie (na tarce o grubych oczkach) jedną część schłodzonego ciasta, wyłożyłam masą serową, a następnie ułożyłam na niej kawałki brzoskwiń, lekko je dociskając. Ubiłam pianę z białek, na koniec stopniowo dodawałam cukier i rozłożyłam ją równomiernie na owocach. Na wierzch starłam drugą warstwę ciasta.

3. Wstawiłam do piekarnika nagrzanego do 180°C i piekłam przez około 1 godzinę.

4. Smacznego