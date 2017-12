Przepisy świąteczne z różnych regionów Polski

Gazety lokalne z całej Polski wymieniły się przepisami kulinarnymi swoich Czytelników. Efekt? Możemy spróbować ugotować potrawę z różnych regionów Polski. W tym specjalnie dla Czytelników gazet lokalnych swoje przepisy przygotowała Ewa Wachowicz znana z programu telewizyjnego “Ewa gotuje”. Życzymy smacznego.



Kasza z grzybami z rodzinnego domu

Z programu “Ewa gotuje”

Składniki:

500 g – kaszy jęczmiennej perłowej

150 g – suszonych grzybów

3 łyżki – masła

sól

Opis przygotowania:

Grzyby zalać wrzątkiem i odstawić na noc. Namoczone grzyby wyłowić i włożyć do kaszy. Delikatnie zlać wodę spod grzybów (tak, by cały osad pozostał w garnku) i zalać nią kaszę. Dodać masło. Uzupełnić wodą do poziomu 2 cm powyżej kaszy. Posolić do smaku.

Gotować na małym ogniu, aż kasza wchłonie cały płyn (ok. 20 minut). Uważać, by się nie przypaliła. W razie potrzeby dolać wodę.

Podawać z wiórkami chłodnego masła.

Ewa Wachowicz, “Wieści Wolbromskie”, Wolbrom