Słodkości na świąteczny stół

– Święta zbliżają się wielkimi krokami, więc czas zacząć odkopywanie przepisów na słodkie wypieki. Ostatnio przeglądałam babciny zeszyt i wybór padł na kruche ciasteczka. Są proste, szybkie i zawsze się udają. Polecam Wszystkim pragnącym znów poczuć smak dzieciństwa – Marzena Gałuszka-Grocholska.

Mikołajkowe ciasteczka kruche

Składniki: 250 g mąki tortowej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 125 g zimnego masła, 1 łyżeczka cukru wanilinowego, 1/2 szklanki cukru + cukier do posypania ciastek, 1 jajko, szczypta soli. Przygotowanie: Mąkę przesiewamy z proszkiem do pieczenia. Dodajemy masło pokrojone w małe kostki i siekamy nożem do momentu utworzenia się kruszonki. Następnie wrzucamy cukier oraz jajko i zarabiamy ciasto. Gdy będzie gotowe wkładamy je do lodówki na kilka godzin (jeśli się Wam śpieszy możecie użyć zamrażarki, wtedy czas chłodzenia będzie dużo krótszy – ok. 30 minut). Ciasto rozwałkowujemy na grubość ok. 0,5 cm i wycinamy gwiazdki lub inne kształty. Przed włożeniem do piekarnika posypujemy cukrem. Ciasteczka pieczemy w temp. 180 st. C przez 13-15 minut. Po wyjęciu pozostawiamy do ostygnięcia.

Placek z jabłkami w kruchym cieście

Składniki: 500 g mąki, 250 g masła, 2 jajka, 5-6 łyżek cukru opcjonalnie: 2 łyżki kwaśnej śmietany, 10-12 jabłek + ok. 1/3 szklanki cukru szczypta cynamonu.

Przygotowanie: Jabłka obrać, pozbawić gniazd nasiennych, pokroić w dość drobne kawałki i udusić do miękkości z cukrem i cynamonem, podlewając niewielką ilością wody. Z podanych składników zagnieść ciasto, podzielić je na dwie części i zawinięte w folię aluminiową schłodzić co najmniej 30 minut w lodówce. W tym czasie piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wysmarowaną masłem blaszkę do pieczenia wyłożyć jedną częścią ciasta i wstawić do nagrzanego piekarnika na 15 minut. Po tym czasie, na podpieczoną warstwę wyłożyć ostudzone jabłka i przykryć drugą częścią ciasta – rozwałkowaną na jednolity blat lub rozkruszoną. Piec przez kolejne 40-45 minut, aż ciasto się ładnie zrumieni. Gotowy placek posypać cukrem pudrem.