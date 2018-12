Świąteczny Kącik Marzeny

Świąteczne wydanie kącika kulinarnego Marzeny. – Drodzy Państwo przygotowałam kilka przepisów dla Was na te magiczne święta Bożego Narodzenia – Marzena Gałuszka-Grocholska.

Kaczka nadziewana świąteczna

Składniki

1 kaczka

6 średnich ziemniaków

10 dkg boczku wędzonego

1 szklanka śmietany

1 cebula

pieprz

przyprawa do kurczaka

4 jabłka

1/2 szklanki wywaru z warzywnego

1 łyżka masła

sól , majeranek

Kaczkę dokładnie oczyścić, wyjąć wnętrzności. Cebulę zetrzeć na tartce, dodać majeranek, przyprawę, pieprz , wymieszać i natrzeć kaczkę. Pozostawić na 12 godz w lodówce.

Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę. Boczek pokroić w kostkę, dodać ziemniaki , podsmażyć na patelni.

Tak przygotowanymi ziemniakami nadziać kaczkę, zszyć Wykałaczkami. Kaczkę włożyć do brytwanny zalać wywarem warzywnym. Wstawić do piekarnika, piec w 180 stopniach . Piec dotąd aż będzie miękka. Pod koniec pieczenia wlać śmietanę i jeszcze podpiec około 10 min.

Jabłka pokroić na ćwiartki. Masło rozgrzać w garnku, jabłka ułożyć na maśle, poddusić.Upieczoną kaczkę podawać z jabłkami.

Domowy sernik świąteczny

1,5 kg zmielonego twarogu półtłustego (ja twaróg mielę raz i to zupełnie wystarcza, nie widzę różnicy pomiędzy zmieleniem jedno a dwukrotnym, a drugi raz jest dużo bardziej uciążliwy :P)

2 szklanki mleka (500ml)

12 wiejskich jaj

100g (pół kostki) masła

170g (szklanka) mąki ziemniaczanej

1,5 szklanki cukru

2 opakowania cukru z wanilią (użyłam Kotanyi, po 10g każde)

szklanka (220g) śmietanki 30%

kilka kropli ekstraktu z wanilii (opcjonalnie)

opcjonalnie szklanka rodzynek (ja tym razem nie dodawałam)

ok. 150g dowolnej czekolady (użyłam Milkę trioladę) – ilość zależy od grubości polewy jaką chcecie osiągnąć; ja przy tej ilości uzyskałam dość grubą warstwę; myślę, że tabliczka 100g w zupełności wystarczy

4 łyżki mleka (bardzo fajną strukturę polewie nadaje mleko kokosowe)

W misce zmiksować na gładką masę twaróg, żółtka, masło, mąkę ziemniaczaną, cukier, śmietanę i ekstrakt z wanilii. Gdy masa będzie jednolita dodać mleko i jeszcze chwilę miksować, do połączenia się składników (masa będzie dosyć rzadka).

Białka ubić na sztywną pianę i ostrożnie połączyć z masą serową. Jeśli dodajecie rodzynki to należy to zrobić na tym etapie. Całość przełożyć do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia, wstawić do piekarnika nagrzanego do 150 stopni i piec przez około 1,5 godziny (grzanie góra dół, bez termoobiegu).

Masa zajęła prawie całą wysokość foremki – sernik trochę wyrósł, a potem lekko opadł i w rezultacie był takiej wysokości, jaką osiągnęła wlana masa. Sernik jest gotowy, gdy wierzch jest ścięty i przyrumieniony. Gotowy sernik wystudzić w piekarniku, początkowo zamkniętym, potem lekko uchylonym. Schłodzić kilka godzin w lodówce.

Wystudzony sernik polać polewą czekoladową, przyrządzoną w wyniku połączenia rozpuszczonej w kąpieli wodnej czekolady z mlekiem. Polewa nie jest konieczna, bo wierzch sernika wygląda bardzo ładnie, nie pęka on mocno podczas pieczenia.

Świąteczna kutja

1 szklanka ziaren pszenicy

1 szklanka maku

1/2 szklanki cukru pudru (lub do smaku)

3 łyżki likieru Amaretto lub kilka kropli ekstraktu migdałowego

4 łyżki miodu

5 dag rodzynek

5 dag migdałów

1/2 szklanki słodkiej śmietanki

Pszenicę wypłukać, zalać na noc wrzącą wodą. Następnego dnia zagotować, odcedzić, wlać świeżą wodę i gotować do miękkości (3 – 4 godziny)*. Znów odcedzić.

Mak opłukać, sparzyć wrzątkiem, odsączyć i zemleć w maszynce z gęstym sitkiem. Połączyć z odcedzoną pszenicą, z rozpuszczonym i podgrzanym miodem oraz z cukrem pudrem i likierem Amaretto lub ekstraktem migdałowym. Dodać posiekane bakalie. Wymieszać ze śmietanką i wstawić na kilka godzin do lodówki.

Wszystkim moim czytelnikom Kącika kulinarnego Marzeny oraz Kurierowi Gmin życzę Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia życzy Marzena Gałuszka Grocholska