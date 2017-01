Szarlotka na ciepło i cappuccino z porzeczkami od Marzeny

Przedstawiamy kolejne przepisy na słodkie desery od Marzeny, która prowadzi w naszej gazecie kącik kulinarny. W każdym wydaniu naszego tygodnika znajdziecie nowe pomysły na pyszne dania.

Szarlotka na ciepło

Składniki:

– 60 dag mąki pszennej,

– 1/2 szklanki cukru,

– kostka margaryny (rozkruszyć),

– proszek do pieczenia,

– 1 cukier waniliowy,

– 4 żółtka,

– śmietana 12 %,

– 2 słoiki jabłek ze słoika prażonych ok 1.8 kg.

Opis przygotowania:

Wszystkie składniki pomieszać i wyrobić na kruche ciasto. Podzielić ciasto na 2 części, ułożyć na dnie blachy połowę ciasta, na nie wyłożyć wszystkie jabłka, a drugą połowę ciasta rozwałkować i nałożyć na jabłka. Piec w temperaturze 180 stopni piec ok. 1 godz., najlepiej podawać na ciepło z lodami i bitą śmietaną.

Smacznego!

Cappuccino z porzeczkami

Składniki:

– 2 opakowania biszkoptów

– 1 kostka margaryny,

– 3/4 szklanki drobnego cukru,

– 3 serki homogenizowane,

– 2 szklanki mleka w proszku,

– 2 łyżeczki żelatyny,

– 1 jajko,

– 5 żółtek,

– 3 łyżki kawy naturalnej,

– garść porzeczek,

– garść winogron,

– 3 łyżki grubego cukru,

– 10 dag orzechów arachidowych lub włoskich.

Opis przygotowania:

1. Margarynę z cukrem utrzeć na pianę, dodać jajko i 5 żółtek. Ucierać, dodając po łyżce serek homogenizowany i mleko w proszku. W minimalnej ilości gorącej wody rozpuścić żelatynę, wystudzić i dodać do masy.Wszystko utrzeć na jednolity, gładki krem.

2. Zalać kawę połową szklanki wrzątku.Wymieszać i pozostawić do ostygnięcia. Przecedzić przez sitko. Biszkopty zanurzać w kawie i układać jeden obok drugiego w podłużnej formie. Nałożyć krem. Następnie położyć drugą warstwę biszkoptów, wyłożyć resztę kremu i uformować ciasto. Wstawić do lodówki na co najmniej dwie godziny.

3. Winogrona pokroić w plasterki. Razem z porzeczkami obtoczyć w grubym cukrze i lekko zmrozić.Tuż przed podaniem ozdobić nimi wierzch ciasta, zaś boki obsypać posiekanymi orzechami.