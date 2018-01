Tort czekoladowy dla babci i dziadka-przepis

Słodkości na dzień babci i dziadka

Torcik na dzień babci i dziadka

Biszkopt:

6 jajek,

3/4 szklanki cukru,

3/4 szklanki mąki,

1/4 szklanki mąki ziemniaczanej,

4 płaskie łyżki kakao.

Upiec w kwadratowej blaszce, przekroić na pół.

Poncz:

3/4 szklanki mocnego naparu z herbaty,

3 łyżeczki cukru,

1-2 kieliszki rumu.

Herbatę zaparzyć, dodać cukier, ostudzić. Do ostudzonej dodać alkohol i nasączyć biszkopt.

Krem:

7 łyżek płaskich cukru,

250 g masła roślinnego z kubeczka,

kilka kropel aromatu,

2 serki homogenizowane waniliowe po 150 g,

Polewa czekoladowa (niezmiennie mój numer 1):

3 łyżki margaryny,

3 łyżki cukru,

2 łyżki kakao,

2 łyżki kwaśnej śmietany 12 % lub więcej %,

5 jajek,

3/4 szklanki cukru,

3/4 szklanki mąki,

1/4 szklanki mąki ziemniaczanej.

Przygotowanie: Ubić białka wraz z cukrem na sztywną pianę. Dodawać po jednym żółtku, cały czas ucierając. Przesiać mąkę i delikatnie wymieszać z ciastem (łyżką lub mikserem na najwolniejszych obrotach). Przełożyć do tortownicy, w której posmarowany i wysypany bułką (ja używam papieru do pieczenia) jest tylko spód (boków tortownicy nie smarujemy!). Wstawić do nagrzanego do 170 stopni piekarnika i piec ok. 30 minut.

Po przestudzeniu wyjąć z formy i podzielić na 3-4 krążki.