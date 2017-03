Poniżej znajdziecie kolejne przepisy na wiosenne desery od Marzeny, która prowadzi w naszym tygodniku kącik kulinarny.

Słodkie puchary

Składniki:

1 opakowanie budyni

u śmietankowego Delecta,

miód,

cukier waniliowy Delecta,

mleko,

sok z wiśni.

Wykonanie:

Do głębokiego naczynia wsypujemy 1 opakowanie budyniu i rozrabiamy z mlekiem 250 ml, dodajemy 1 łyżkę miodu dla smaku i koloru, cukier waniliowy i wszystko gotujemy na małym ogniu do zagotowania się. Następnie odkładamy do ostygnięcia. Do pucharków nalewamy pół szklanki soku wiśniowego i nalewamy warstwami budyń. Do dekoracji można użyć owoce lub startą czekoladę. Smacznego!



Owocowe ciasto z galaretką na zimno

Składniki:

1 opakowanie kremu karpatka Delecta,

galaretka Delecta wiśniowa,

mleko,

opakowanie biszkoptów podłużnych,

owoce do dekoracji.

Wykonanie:

Na podłużną blaszkę wykładamy papier do pieczenia, następnie układamy biszkopty. Gotowy krem ubity z 250 ml zimnego mleka wykładamy na biszkopty, następnie układamy owoce. Mogą to być truskawki. Zalewamy tężejącą galaretką i wkładamy do lodówki. Smacznego !