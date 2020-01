To warto przeczytać w 2020 roku

Seria skandynawska

W 2020 roku legendarna „seria ze statkiem”, czyli Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich, wzbogaci się o kolejne tytuły. Już w lutym ukaże się powieść znanego duńskiego pisarza Jonasa T. Bengtssona „Życie Sus” (przełożyła Iwona Zimnicka) – wstrząsająca opowieść o rodzinie, zemście oraz współczuciu. O rodzinie, a w zasadzie jej wewnętrznym upadku, traktuje również powieść Stiga Dagermana „Poparzone dziecko” (przełożyła Justyna Czechowska) – rzecz o młodym mężczyźnie, który wchodzi w miłosną relację z nową żoną swojego ojca. Najlepsze zostawiliśmy na koniec: skandynawski rok w WP zwieńczy długo wyczekiwana, ostatnia część trylogii Roya Jacobsena o losach mieszkańców wyspy Barrøy, „Oczy z Rigela” (przełożyła Iwona Zimnicka). Nie zdradzimy zakończenia, jest na co czekać!

Literatura piękna

To będzie prawdziwie PIĘKNY rok! Wybraliśmy dla Was powieści, które głęboko zapadają w pamięć – skłaniające do refleksji, zmyślnie skomponowane, urzekające stylem oraz zdobywające prestiżowe nagrody. Każda z tych powieści przenosi nas do innych czasów i w inne rejony świata. Akcja „Zbierania kości” Jesmyn Ward (przełożył Jędrzej Polak) rozgrywa się w Zatoce Meksykańskiej podczas słynnego huraganu Katrina; powieść „Wierzyliśmy jak nikt” Rebeki Makkai (przełożył Sebastian Musielak) osadzona jest w nowojorskim środowisku gejowskim i artystycznym lat 80.; z kolei kameralna powieść Wiktora Paskowa „Ballada o lutniku” (przełożyła Mariola Mikołajczak) przenosi nas do komunistycznej Sofii.

Turecka pisarka Elif Shafak w książce „10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie” (przełożyła Ilona Wiśniewska) zabiera nas w podróż do Istambułu i pozwala poczuć atmosferę tętniącej życiem metropolii, mimo że główna bohaterka od pierwszej strony powieści nie żyje. Zasłużona nominacja do Nagrody Bookera w 2019 roku! Natomiast z dala od wielkich miast, w północnej Anglii, osadza akcję swojej kolejnej książki Sarah Moss. „Mur duchów” (przełożyła Paulina Surniak) opowiada niepokojącą historię o rodzinie, w której nic nie jest takie, jak powinno, o pragnieniach, niewiedzy i uprzedzeniach, o przemocy i sprawiedliwości. A pod koniec roku, wraz z powieścią „Cnotek” (przełożył Krzysztof Cieślik), trafimy za kraty więzienia, w którym przebywa zarówno bohater, jak i sam autor książki, Nico Walker. To w dużej mierze autobiograficzna opowieść osadzona w kontekście wojny w Iraku – niemalże hipnotyzująca, brutalna, ale i pełna ironicznego humoru. Kiedy w październiku ukaże się polski przekład książki, jej autor powinien być już na wolności.

Seria reporterska

Książki w serii reporterskiej w 2020 roku poruszają aktualne i żywo dyskutowane kwestie – zarówno społeczno-polityczne („The Doctor Who Fooled the World” Briana Deera w przekładzie Piotra Chojnackiego; „Road to Jonestown” Jeffa Guinna w przekładzie Katarzyny Bażyńskiej-Chojnackiej), jak i kulturowe (,,She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement” Jodi Kantor i Megan Twohey w przekładzie Pauliny Surniak). Reportażyści zmierzą się z bolesnymi prawdami, pytając o granice wolności człowieka. Z niecierpliwością czekamy również na polskie reportaże, które odmienią Wasze spojrzenie na współczesną Turcję (Agnieszka Rostkowska), polskie więziennictwo (Nina Olszewska) i szwedzki nacjonalizm (Wiktoria Michałkiewicz). To kolejny rok, w którym rzeczywistość wciągnie nas nie mniej niż fikcja!

Książki historyczne

To będzie bez wątpienia najbardziej AMERYKAŃSKI rok w historii Wydawnictwa Poznańskiego! Rozpoczniemy od fascynującej książki Stephena R. Bowna „Wyspa niebieskich lisów” (przełożyli Krzysztof Cieślik i Maciej Miłkowski) opisującej legendarną, choć pełną dramatyzmu wyprawę Beringa na Alaskę. Nie zabraknie też opowieści o heroicznych czynach tych, którzy własnym wysiłkiem zbudowali Amerykę („Pionierzy” Davida McCullougha w przekładzie Jana Szkudlińskiego). Najlepsze zostawiliśmy na koniec: w październiku ukaże się „Historia Stanów Zjednoczonych” Jill Lepore (również w przekładzie Jana Szkudlińskiego) w nowej, intrygującej interpretacji. Autorka śledzi drogę Amerykanów do demokracji od czasów pierwszych zdobywców i imigrantów po izolacjonistów, od niewolników po ich właścicieli, od prasy drukarskiej do Facebooka. Pokazuje, że te sprzeczności budują naród, który chce walczyć o sens swojej historii.

Seria popularnonaukowa

W 2020 roku startujemy z nową, wyjątkową serią wydawniczą. W popularnonaukowej serii ZROZUM ukaże się sześć książek, które przybliżą nam funkcjonowanie świata i opowiedzą go w wyjątkowo ciekawy sposób. Rok rozpoczynamy premierą książki „Co nas (nie) zabije. Największe plagi w historii ludzkości” autorstwa Jennifer Wright (w przekładzie Macieja Miłkowskiego). Dowiecie się z niej jak i dlaczego zabić was mogą brudne ręce, taniec, seks i… w zasadzie wszystko. Poznacie również drogę bohaterów, którzy walczyli z chorobami. Seria ZROZUM to książki dobre nie tylko w teorii!

Literatura eko

Rok 2020 w literaturze eko należeć będzie do gatunków powszechnie rozpoznawalnych, ale wciąż słabo poznanych. W marcu Jacek Karczewski zaprosi nas do tajemniczego świata ptasich łowców („Noc sów. Opowieści z lasu”); w czerwcu ukaże się kolejna książka nagradzanego brytyjskiego pisarza Roberta Macfarlane’a („Podziemia. W głąb czasu” w przekładzie Jacka Koniecznego), który odsłoni przed nami to, co ukryte pod naszymi stopami. Natomiast obdarzony wyjątkowo „wszystkożerną” ciekawością świata John Lewis-Stempel (autor nagradzanego “Prywatnego życia łąki”) tym razem wprowadzi nas w sam środek zajęczego królestwa mieszczącego się na pewnym… polu uprawnym.

Biografie

Dla wszystkich fanów biografii mamy dobre wieści! W 2020 roku wydamy biografie dwóch niezwykłych osobowości – postaci niejednoznacznych, skomplikowanych i kontrowersyjnych. Z jednej strony polskiego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera, z drugiej zaś amerykańskiego inżyniera serbskiego pochodzenia, a przede wszystkim wynalazcy i odkrywcy – Nikoli Tesli. Prawdziwie elektryzujące biografie, na które warto czekać!

Rok 2020 w literaturze obyczajowej stoi pod znakiem zagranicznych bestsellerów. W polskim przekładzie ukażą się dwie książki znakomitych amerykańskich pisarek. „Daisy Jones & The Six” (przełożyła Agnieszka Kalus) – najgłośniejsza powieść Jenkins Reid – to porywająca historia utrzymana w klimacie różowych lat 70., kiedy rządziły płyty winylowe, a kolorowe neony oświetlały ulice największych miast Stanów Zjednoczonych. Dla tej książki warto będzie zarwać noc! Podobnie zresztą jak do powieści „The Binding” (przełożyła Joanna Wołyńska). Bridget Collins stworzyła piękną, niemalże baśniową opowieść o alternatywnym świecie pełnym książek, w którym ludzie odwiedzają introligatorów, aby pozbyć się bolesnych wspomnień… Co stanie się, gdy ich historie zostaną wreszcie opowiedziane i powiązane między stronami książek? O tym przekonacie się sami, sięgając po tę niezwykłą opowieść o sile pamięci i wyobraźni.

W polskiej literaturze obyczajowej dopiszą Wasze ulubione autorki – Agata Przybyłek, Natalia Sońska i Klaudia Bianek, które sprawią, że będzie to rok wielkich emocji, wzruszeń oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji. Czy można spotkać miłość życia na portalu randkowym? Czy wirtualne uczucie przetrwa, gdy przeniesie się je do prawdziwego świata? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w wyjątkowej książce Agaty Przybyłek „Masz wiadomość”. Z kolei Natalia Sońska powraca z ukochaną serią czytelniczek JAGODOWA MIŁOŚĆ i po raz kolejny udowadnia, że w związkach zdarzają się gorzkie chwile, ale dzięki sile uczuć można je przezwyciężyć. Prawdziwą czytelniczą ucztę zapewni Wam powieść Klaudii Bianek „Życie po Tobie” – to wzruszająca opowieść o kobiecej sile, samotności i miłości, której mimo wszystko zawsze warto wypatrywać.

Czwarta Strona Kryminału zadba o to, aby miłośnicy powieści kryminalnych i thrillerów mieli w czym wybierać! W 2020 roku nie zabraknie polskich i zagranicznych tytułów, a kryminalny rok otwieramy wraz z Robertem Małeckim, który rozbił bank ubiegłorocznych gatunkowych nagród literackich, uwielbianą przez czytelników w każdym wieku Hanną Greń i brytyjską mistrzynią suspensu Ann Cleeves. Bohaterowie naszych kryminałów po raz kolejny zabiorą Was do mrocznego świata mniej lub bardziej brutalnych morderstw i wielu niewyjaśnionych tajemnic! Nie zabraknie wśród nich mecenas Joanny Chyłki w kolejnej odsłonie bestsellerowej serii kryminałów prawniczych Remigiusza Mroza! Oprócz tego będziecie mieli okazję sięgnąć po powieści tak uznanych autorów jak Małgorzata Rogala czy Ryszard Ćwirlej, poznamy pierwszy tom nowej serii Przemysława Borkowskiego i spotkamy się ponownie z Agnieszką Pietrzyk. Mamy dla was również kilka niespodzianek, w tym rewelacyjną powieść zwyciężczyni ubiegłorocznego konkursu kryminalnego… Ale nie zdradzimy wszystkiego od razu. Zapraszamy na profil Czwartej Strony Kryminału – w 2020 roku czeka nas zupełna rewolucja.

W 2020 roku książki We need YA opanują wiedźmy! Na młodych czytelników czekają czary i porywające intrygi, które w połączeniu z miłosnymi rozterkami zapewnią im doskonałą rozrywkę. Rok zaczynamy finałem serii Adama Fabera – „Kroniki Jaaru. Koniec Ery”, zaskakującym, pełnym przygód tomem zwieńczającym sześciotomowy cykl! Żegnamy się z Kate Hallander i jej przyjaciółmi, ale do świata ferów na pewno jeszcze powrócimy. Tak jak do Victora i Eliego, bo „Vengeful. Mściwi” (przełożył Maciej Studencki), drugi tom serii „Złoczyńcy”, już pod koniec stycznia zaoferuje nam nie lada emocje związane z ostateczną rozgrywką na wielkiej scenie miasta Merit. Czy czytelnicy dostaną jakąś taryfę ulgową? Nie! Przy lekturze „Nexusa” (w przekładzie Agnieszki Brodzik), kontynuacji przygód Andromy oraz jej kosmicznej załogi nie da się oddychać spokojnie. Druga książka Sashy Alsberg, gwiazdy amerykańskiego BookTube’a i Lindsay Cummings, wrzuci czytelników w wir knowań i ucieczki przed zagładą, serwując niezapomniane przeżycia!

W nadchodzącym roku ukażą się też książki, bezkonkurencyjnej w rozpalaniu młodych serc, Klaudii Bianek. Między innymi „Ocalało tylko serce”, które sprawi, że popłyną łzy, a duszę wypełni niezwykłe ciepło. Czy Magda oraz Feliks, bohaterowie serii ŻNIWIARZ Pauliny Hendel, pokonają pradawne zło, które nadciąga zza światów? „Żniwiarz. Czarny świt”, będzie ostatnim tomem serii o walce ze słowiańskimi demonami. Będą emocje, będzie się działo! Ale w tym roku pojawi się również kontynuacja drugiej serii – ZAPOMNIANEJ KSIĘGI. Czwarty tom, „Wysłannik” sprawi, że fani autorki będą mogli zagłębić się w postapokaliptyczny świat i zmierzyć się z demonami po raz kolejny. Szykujemy dla fanów literatury młodzieżowej o wiele więcej, więc zachęcamy do śledzenia naszych kanałów w internecie!

CHCESZ POSŁUCHAĆ O ZAPOWIEDZIACH NA 2020 ROK?