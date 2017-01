Czytaj z Kurierem, pisz recenzje i wygrywaj książki!

W każdym wydaniu Kuriera Gmin przedstawiamy Czytelnikom nowości, które pojawiły się na półkach w księgarniach. Zachęcamy do czytania i dzielenia się z nami swoimi odkryciami.

Prześlij recenzję swojej książki, którą polecasz naszym Czytelnikom. Najlepszą opublikujemy, a autor otrzyma od nas w prezencie nową książkę. Sponsorem jest Wydawnictwo Poznańskie. Na recenzje czekamy pod mailem redakcja@kuriergmin.pl

Poniżej znajdziecie kilka nowości wydawniczych.

Agata Przybyłek

GRZECHU WARTA

Agata, córka Iwonki – bohaterki znanej z „Nie zmienił się tylko blond” i wnuczka Haliny z książki „Nieszczęścia chodzą stadami” – wraca do rodzinnego domu na wakacje. Niestety szybko okazuje się, że nie ma tam ani odrobiny prywatności. Postanawia więc zamieszkać u dziadków, by w spokoju rozkoszować się urokami lata. Nic jednak nie idzie tak, jak zaplanowała… Dokąd zaprowadzi Agatę nadmierna kontrola babci Halinki? I gdzie w tym wszystkim miejsce na miłość?

Pełna bezpretensjonalnego humoru, lekka opowieść o dziewczynie, która, chcąc uwolnić się od nadopiekuńczej rodziny, na zawsze zmieniła swoje życie.

Wydawnictwo Czwarta Strona

Joanna Chojnacka

SZPAGAT

Wyjątkowa opowieść o samotności, zdradzie i miłości.

Aleksander Biernacki w życiu kochał naprawdę tylko Hannę. Kobietę, którą obdarzył uczuciem, z wyrachowaniem zeswatał z Michałem, swoim najlepszym przyjacielem.

Teraz, w cieniu niedawno wybudowanego Pałacu Kultury Aleksander Biernacki przeżywa drugą młodość. Byłe kochanki i dwuznaczna przeszłość zaprzątają głowę profesora anglistyki. Po latach spędzonych na emigracji, Biernacki nie potrafi odnaleźć swojego miejsca, a starzy przyjaciele zapomnieli o jego istnieniu.

Szpagat to książka o stracie i winie, ale też o namiętności. Niezwykła opowieść o tym, że raz odrzuconego uczucia można już nigdy nie odzyskać.

„Cyniczny podrywacz tęskniący za miłością. Smutek i melancholia. Poszukiwania życiowego spokoju. Wszystko w tonacji blue, w mało barwnych czasach powojennych. A jednak ta powieść iskrzy, jest dynamiczna, przeraźliwie smutna i rozpaczliwie prawdziwa. Debiut Joanny Chojnackiej zgłębia męską perspektywę na samotność. Hipnotyzuje swoim fatalizmem. Mocna rzecz!” – napisał o tej powieści Jarosław Czechowicz.

Wydawnictwo Czwarta Strona

literatura piękna

Scholastique Mukasonga

MARIA PANNA NILU

Powieść uhonorowana Nagrodą Renaudot, jedną z najważniejszych francuskich nagród literackich.

Rwanda, lata 70. XX wieku. W katolickim liceum im. Marii Panny Nilu, kształcącym żeńską elitę kraju, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Większość uczennic należy do będącego u władzy plemienia Hutu. Veronica i Virginia, pochodzące z plemienia Tutsi, muszą zmierzyć się z niechęcią i prześladowaniami ze strony swoich koleżanek, które nie dają im zapomnieć, że dyplom Tutsi, to nie to samo co dyplom Hutu.

Pozorny spokój szkolnego życia mąci coraz bardziej nasilająca się atmosfera wzajemnej wrogości, walki politycznej i spisków. Veronica i Virginia poznają strażnika legendy Tutsi, który twierdzi, że Tutsi pochodzą od egipskich faraonów i wplątuje dziewczęta w tajemnicze obrzędy w cieniu królowej z zamierzchłych czasów. Jej kości zakopane pod czerwonym kwiatem koralokrzewu strzegą pytony. Kiedy dojdzie do tragedii jedyna droga ucieczki będzie prowadziła w góry, gdzie mieszkają goryle, które kiedyś były ludźmi.

Jesteś strasznie wścibska, napytasz sobie biedy, odwiedzając czarownice, jestem pewna, że tańczyłaś przed wiedźmą, tylko Tutsi są zdolni tańczyć przed diabłem.

Wydawnictwo Czwarta Strona