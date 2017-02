Filmowe czwartki dla każdego

Przy Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury przy współpracy z Oddziałem Miejskim PTTK „Rokita”, powstaje Klub Filmowy. Wyświetlane będą dobre i ciekawe filmy, które mają widzowi nie tylko uprzyjemnić czas spędzony w kinie, ale również pobudzić do refleksji, zaciekawić tematem lub zainteresować wizualnie.

W każdym cyklu filmów pojawi się jeden film dokumentalny. Organizator zapewnia bezpłatny transport z osiedla Fabrycznego i z osiedla Warzyń. Cena karnetu upoważniającego do obejrzenia 4 filmów to 25 zł.

Karnety można kupić w biurze PTTK w Brzegu Dolnym, przy ul. Zwycięstwa 5, w czwartki w godz. 15.30 – 17.30 oraz w kasie DOK-u godzinę przed seansem. Projekcje będą odbywały się raz w miesiącu, w czwartek o godz 19. Pół godziny przed seansem czynna będzie kawiarnia.

Terminarz filmów:

23.03.2017 – „Egzamin”

To nagrodzony za najlepszą reżyserię w Cannes najnowszy film Cristian Mungiu. Przenikliwy obraz współczesnego człowieka rozdartego między wyznawanymi wartościami, a coraz dalej idącymi kompromisami. Świetny, trzymający w napięciu dramat obyczajowy.

06.04.2017 – „Piknik z niedźwiedziami”

To lekki, pełen humoru film przygodowy z Robertem Redfordem i Nickiem Noltem, a w tle najpiękniejsze krajobrazy Ameryki – Szlak Apallachów. Scenariusz filmu oparty jest na książce podróżnika i pisarza Billa Brysona.

18.05.2017 – „Julieta”

Julieta” Pedro Almodóvara to trzymająca w napięciu historia matki poszukującej córki, która wiele lat temu zniknęła bez śladu. Opowieść o skrajnych uczuciach, jakie odczuwamy wobec najbliższych i tajemnicach, które przed nimi skrywamy. Filmowa adaptacja opowiadań wyróżnionej literacką Nagrodą Nobla Alice Munro.

13.06.2017 (wyjątkowo wtorek) – „Sól ziemi”

Biograficzny film dokumentalny o twórczości i życiu jednego z najlepszych światowych fotografików Sebastiao Salgado. Cezar za najlepszy film dokumentalny w 2015 roku.