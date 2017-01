Głosuj na lokalny zespół

Zespół „Mali warzęgowianie” z Warzęgowa został zakwalifikowany do zimowej edycji plebiscytu Ludowa Lista Przebojów Polskiego Radia Wrocław.



Na zespół można głosować do 26 marca dzwoniąc na numer 71 339 90 60 lub wysyłając SMS-y na numer 72280 wpisując RWKAPELA Mali warzęgowianie. Zespół powstał dzięki programowi „Na Ludową Nutę”, prowadzonemu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Prowadziło go Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Warzęgowianie”.

Dzieci od czerwca 2015 roku do końca listopada tego roku brały udział w warsztatach ze śpiewu i tańca, występach ludowych oraz uczestniczyły w ludowych obrzędach. Wszystko po to, aby oswoić młodzież z lokalnym dziedzictwem kulturowym i zachęcić je do zgłębiania wiedzy na temat lokalnej tradycji, która nie jest popularna wśród młodego pokolenia. Jak mówi Eugeniusz Opyd, koordynator projektu, mimo oficjalnego zakończenia „Na Ludową Nutę”, zespół nadal będzie występować i na pewno jeszcze nie raz zobaczymy go na naszych lokalnych scenach.