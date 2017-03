Japońskie miecze i koncert fortepianowy w Wołowskim Ośrodku Kultury

W najbliższą sobotę i niedzielę Wołowski Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie z Japonią. W ramach cyklu Ciekawi Świata przez dwa dni będzie można uczestniczyć w spotkaniach poświęconych opowieściom o Kraju Kwitnącej Wiśni.



Spotkania wzbogaci możliwość obejrzenia japońskich mieczy, zbroi i innych elementów oręża oraz wyjątkowy koncert fortepianowy Yuzuko Miyairi i Tatsuro Yokoyamy. Pojawi się także wołowski akcent w postaci organizowanego przez Wołowski Klub Karate Kyokushinkai pokazu podczas, którego przedstawiona zostanie historia klubu oraz trofea zdobyte przez karateków.

W wydarzeniu udział weźmie Hiroshi Kojima, który jest jednym z najwybitniejszych twórców średniowiecznego miecza japońskiego, licencjonowanym kowalem Ministerstwa Kultury Japonii, Inspektorem Rejestracji Mieczy Biura Edukacji w Prefekturze Saitama oraz członkiem „Nippon Bijutsu Token Hozon Kyokai”, elitarnego towarzystwa na rzecz zachowania japońskiej sztuki wyrobu mieczy. To właśnie on poprowadzi jedno ze spotkań i opowie o historii miecza japońskiego i metodzie jego wytwarzania. Zademonstruje nam kilka nowych, jak i zabytkowych głowni, a na koniec pokaże nam sposób hartowania krótkiego miecza japońskiego. Będzie to pokaz kunsztu kowalskiego i połączenia ognia z wodą – gdy starożytny obrzęd hartowania zostanie dokonany.

Wydarzenie objęte jest patronatem NBTHK Saitama Branch (Nihon Bijutsu Token Hozon Kyokai) – część najstarszej i najbardziej szanowanej agendy zajmującej się mieczem japońskim w Japonii. Jest to organizacja powstała po zakończeniu II Wojny Światowej, powołana przez rząd japoński mająca na celu ochronę szczególnego dobra kultury, jakim jest miecz Japoński. Jej siedziba znajduje się w Tokio, ale ma również jednostki na całym świecie. Osobisty patronat nad wydarzeniem w Wołowie objął jeden z prezesów organizacji Pan Tokuyuki Shizuka.

11 marca spotkanie na temat Japonii odbędzie się o 13.00. Następnego dnia zaplanowano kolejne spotkanie o godzinie 14.00.

Zdjęcia: Paweł Nowaczek