Jemioła dla zakochanych i nie tylko

Powiesiliście już jemiołę w swoim domu? My już tak! Jemioła ma zapewnić domownikom magiczne działanie przez cały rok. Zasuszoną gałązkę należy przechowywać przez cały następny rok. Wywiesza się ją w Boże Narodzenie na szczęście. A całując się pod nią ma zapewnić nam trwały związek, przyjemność i być symbolem dostatku. Można ja też wykorzystać jako dekorację świąteczną. Gałązki jemioły obsypujemy białymi owocami i wieszamy nad świątecznym stołem lub w innym wyeksponowanym w domu miejscu. Nadaje się też do stroików, można ją włożyć do wazonu, którym udekorujemy nasz świąteczny stół. Koszt bukietu gałązek waha się w granicach 3- 5 zł.