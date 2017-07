Jutro w Lubiążu rusza Slot Art Festival

To pięciodniowa impreza, która organizowana jest już po raz 25., gromadząca kilka tysięcy młodych, twórczych osób. SAF to miejsce spotkania poszukiwaczy inspiracji, fanów najróżniejszych gatunków muzyki, miłośników kuglarstwa, aktywistów, wszelkich sztuk i rzemiosł, a przede wszystkim – ludzi pełnych pasji i poszukujących inspiracji.

Program festiwalu to 5 sekcji, które pomagają odnaleźć się w ogromnym bogactwie i różnorodności:

ponad 150 WARSZTATÓW, od artystycznych poprzez sportowe i językowe, aż po różne wymiary rozwoju osobistego i dziedziny zupełnie nietypowe;

kilkadziesiąt KONCERTÓW na scenach prezentujących zarówno gwiazdy, jak i odkrycia muzyczne wielu gatunków;

dziesiątki SPOTKAŃ z ekspertami w formie wykładów, paneli, dyskusji, wieczorów literackich i stoisk inicjatyw społecznych;

sekcja WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH, w której nie zabraknie wystaw, spektakli teatralnych i kabaretowych oraz filmów fabularnych i dokumentalnych;

na terenie festiwalu funkcjonują też MIEJSCÓWKI, czyli kafejki i przestrzenie, z których każda ma inną aranżację, klimat i ofertę wydarzeń, a wszystkie zapraszają do spotkań, rozmów i nawiązywania relacji.

A to wszystko w niezwykłej scenerii gigantycznego pałacu, który kiedyś był największym na świecie Opactwem Cystersów. W tym roku na dużej scenie usłyszymy m.in. Mikromusic, Grubsona, xxanaxx, Pablopavo i Ludziki. Wśród klubowych dźwięków pojawi się m.in. nowy projekt Magdy Pasierskiej z Me, Myself & I oraz DJ Feel X, a dziesiątki innych koncertów odbędą się na scenach: HC/Punk, hiphopowej, folkowej, unplugged, konkursowej, spontanicznej a także doświadczalnej, gdzie nocą, pod sklepieniem gotyckiej katedry w muzyczne podróże zabierze m.in. Sutari i tworzona w trakcie festiwalu slotowa orkiestra.

Warsztaty na Slot Art Festivalu są wyjątkowe. Codziennie, w trzech turach odbywa się ponad 150 zajęć. Przez cztery dni festiwalu uczestnicy mogą przychodzić na te same warsztaty, pogłębiając swoje umiejętności, bądź codziennie próbować czegoś nowego. Czego można nauczyć się na slotowych warsztatach? Wszystkiego, co zaproponowali pasjonaci – wolontariusze, którzy je prowadzą. Choćby tureckiej sztuki malowania na wodzie, kowalstwa, języka esperanto, podstaw fundraisingu, le parkour i krav magi, tańca irlandzkiego i beatboxu, czy żonglerki wieloosobowej. Możliwości jest naprawdę sporo i każdy znajdzie coś dla siebie.

Poniżej znajdziecie szczegółowy plakat dotyczący imprezy.