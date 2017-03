Już w najbliższy wtorek, 21 marca o godzinie 11:00 w Wołowskim Ośrodku Kultury, odbędzie się koncert Andrzeja Kołakowskiego pt. „Oskarżeni o wierność” oraz wykład Anny Kołakowskiej w ramach programu „Świadomi Patrioci”. Program, którego sponsorem jest Grupa Energa, propaguje wiedzę i utrwala pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Adresowany jest głównie do środowisk młodzieży szkolnej i dotyczy nie tylko historii żołnierzy podziemia antykomunistycznego w Polsce, ale także wartości, które wyznawali i którym byli wierni. Andrzej Kołakowski to antykomunistyczny bard, którego występy mają swoją specyficzną atmosferę. Andrzej Kołakowski nie tylko gra na gitarze i śpiewa, ale również barwnie opowiada o swoich utworach. O wydarzeniach, które były inspiracją do napisania tekstu, o własnych reakcjach na te wydarzenia, o wielu różnych rzeczach potrafi mówić barwnie i z takim wewnętrznym żarem, że wciąga do słuchania nawet tych, którzy znaleźli się obok niego przypadkowo. Co jest tematem jego pieśni? Głownie konspiracja w czasie II Wojny Światowej, Żołnierze Wyklęci oraz walka z komuną. O Wyklętych śpiewał lata wcześniej, zanim przebili się przez mur medialnego milczenia. Żona Andrzeja Kołakowskiego – Anna Kołakowska była najmłodszą osobą skazaną za walkę polityczną w latach 80-tych ubiegłego wieku. Jej wykład z pewnością każdemu przybliży tematykę Żołnierzy Niezłomnych oraz ich walki o wolną i suwerenną ojczyznę.