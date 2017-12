Jingle Bells rozbrzmiało w Brzegu Dolnym

Śpiewać każdy może, ale nie każdy potrafi w innym, niż naszym, ojczystym języku.



Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi w Brzegu Dolnym zorganizowała przegląd kolęd, jednak nieco inaczej niż zazwyczaj jest to praktykowane.

Uczniowie do wydarzenia przygotowywali się pod okiem nauczycieli języków obcych, albowiem pastorałki i świąteczne piosenki wykonywali w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim, a więc zabrzmiały m.in.: Silent Night, Let It Snow, Last Christmas, Merry Christmas Everyone, Kling Glockchen Klingelingeling, Feliz Navidad.