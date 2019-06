Niezwykłe wydarzenie w niezwykłym miejscu

Wyobraź sobie miejsce, które ma dusze. Miejsce, które istnieje ponad 400 lat i widziało w tym czasie więcej, niż Ty sam kiedykolwiek będziesz w stanie zobaczyć. Wyobraź sobie miejsce niezwykłe, w którym tli się życie. W zaroślach, trawie, krzakach, pnączach porastających opuszczony klasztor dostrzec można cienkie nitki, żyłki, rozgałęziające się i biegnące we wszystkie strony, ale czerpiące z jednego miejsca. Poczuj wśród liści rytmicznie, miarowo pulsujący mięsień. Serce. Miejsce uśpione przez większość dni w roku, budzi się na pięć dni. 9-13 lipca 2019 stary klasztor obudzi się znów. Slot Art Festiwal sprawi, że opuszczone mury na kilka dni składać się będą z naszych marzeń, słów, myśli, z palet, kabli i srebrnej taśmy klejącej. To ŻYWY ORGANIZM, którego częścią jest każdy z nas.

26 edycja Slot Art Festiwal odbędzie się, jak od ponad 10 lat, w pocysterskim zespole klasztornym. Teren opuszczonego Opactwa Cystersów w Lubiążu koło Wrocławia – po Eskurialu – to największy barokowy obiekt sakralny w Europie.

National Geographic pisze o nim tak: “Właściwie dwa zdania wystarczyłyby, by opisać, jak niezwykłym zabytkiem jest klasztor w Lubiążu. Pierwsze mówiłoby o tym, że to największe opactwo cysterskie na świecie. A drugie, że to arcydzieło śląskiego baroku, jest zabytkiem klasy zero. Już na marginesie można by dodać, że jest to drugi co do wielkości obiekt sakralny na świecie, z powierzchnią dwa i pół razy większą od zamku na Wawelu.”

W przeciągu kilku dni, od 9-13 lipca 2019, miejsce zwykle puste, wypełni się niesamowitą energią. Kilka tysięcy ludzi zapełni kafejki, sceny, sale projekcyjne, warsztatowe i dyskusyjne. Prawie sto warsztatów artystycznych, sportowych i językowych, kilka scen grających rozmaitą muzykę, kino fabularne i dokumentalne, scena literacka, wykłady i spotkania z gośćmi specjalnymi – to właśnie wnosi SLOT. Stań się jego częścią, poczuj, jak bije Twoje serce, poczuj jak mocno możesz BYĆ.