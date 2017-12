Przyrodnicy o świętach

O roślinach świąt Bożego Narodzenia, ich pochodzeniu, symbolice i

rzeczywistym wpływie na zdrowie opowiada prof. Ewa Fudali – biolog z

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:*

– Jeżeli przyjrzeć się tradycyjnym potrawom wigilijnym, to niemal wszystkie

przygotowane są na bazie produktów roślinnych i grzybów. Pszenica (ziarno w

kutii, mąka w pierogach i kluskach), mak, kapusta, groch, czerwone buraki

(w barszczu), owoce (w kompocie z suszu) – wszystkim przypisuje się

symboliczne znaczenie. Czy nasi przodkowie przygotowując wigilijną kolację

rzeczywiście komponowali potrawy kierując się tą symboliką? Jestem skłonna

przyjąć, że raczej brali po prostu to, co udało się zgromadzić na zimę.

Jedząc kluski z makiem lub kutię lubimy jednak myśleć, że zapewniamy sobie

dostatek i pomyślność na przyszły rok, a jednocześnie oswajamy duchy, że

zjedzona w pierogach lub z grochem kapusta da nam siłę i witalność, a

czerwone buraki – urodę…

Z naukowego punktu widzenia te oczekiwania nie są tak zupełnie oderwane od

rzeczywistości. Ziarenka niebieskiego maku (wykorzystywanego w kuchni)

zawierają blisko 50% tłuszczu (kwasu linolowego) i dużo witamin, podobnie

biała kapusta, szczególnie kiszona, to kopalnia witamin i składników

mineralnych – pozwolą więc przetrwać zaczynającą się zimę i powitać wiosnę

w nie najgorszej kondycji. Choć – uwaga! – ciężkostrawność nasion maku może

powodować ociężałość i senność. Czerwone buraki mają duży wpływ na jakość

krwi, co poprawia krążenie i wygląd jednocześnie.

Nie byłoby magii świat bez zapachu przypraw do kapusty i piernika – a to

przecież rośliny. Te ostatnie, nazywane „przyprawami korzennymi” niewiele

mają z korzeniami wspólnego: cynamon to sproszkowana kora drzewa

cynamonowego, goździki – pąki kwiatów goździkowca korzennego, gałka

muszkatołowa – pestka z owocu muszkatołowca korzennego, kardamon – nasiona

rośliny o nazwie kardamon malabarski, ziele angielskie – owoce korzennika

lekarskiego.

Szczególną oprawę świąt tworzy od ponad 200 lat choinka, czyli obwieszone

ozdobami drzewko jodły lub świerka. Etnolodzy sugerują, że motyw

ozdobionego drzewka jest nawiązaniem do rajskiego drzewa. Podobno w

zależności od regionu ozdabiano różne gatunki: w Alzacji były to akurat

jodły, które w szarym zimowym krajobrazie zwracały uwagę zielonymi

gałązkami. Zimotrwałość jodły i świerka dobrze wpisuje się w symbolikę

Bożego Narodzenia jako świąt nadziei.

W ostatnich sześćdziesięciu latach upowszechniła się także gwiazda

betlejemska, czyli wilczomlecz nadobny, krzew pochodzący z Meksyku i

Gwatemali, który w swoim naturalnym środowisku nie jest aż tak efektowny.

To co ustawiamy na świątecznym stole jest wynikiem pracy hodowców roślin.

Można spotkać się z opinią, że poinsecja to „trujące piękno”, co nie jest w

pełni uzasadnione. W krajach pochodzenia uważany jest za roślinę leczniczą.

Jak każdy przedstawiciel wilczomleczy wytwarza sok mleczny zawierający dużo

lateksu, co dla osób uczulonych rzeczywiście stanowi zagrożenie zmianami

skórnymi. Zjedzenie liści może wywołać nieprzyjemną reakcję układu

pokarmowego.

Ze Skandynawii i Anglii zawędrował do nas świąteczny zwyczaj wieszania nad

drzwiami lub stołem wigilijnym jemioły. Podobnie jak świerk, ta roślina nie

traci liści na zimę, dlatego przypisywano jej magiczną moc „wiecznego

życia”, zwycięstwa nad martwotą zimy, a ponieważ jako półpasożyt niektórych

drzew nie zakorzenia się w glebie, to traktowano ją jako coś

„nieziemskiego”. Współczesna nauka udowodniła, że nie jest to zwykła

roślina. Zawarte w niej substancje są skuteczne w obniżaniu ciśnienia krwi,

pomagają więc zmniejszyć ryzyko udaru mózgu, jednej z najczęstszych

przyczyn zgonów współczesnego człowieka.

Jest jeszcze jeden zwyczaj świąteczny, do którego potrzebne są rośliny.

Podczas tradycyjnej polskiej wigilii pod obrusem musi być położone siano,

czyli zeschnięte pędy traw. Wróżby na podstawie wyciągniętych słomek miały

kiedyś matrymonialne zabarwienie. Świeża, zielona łodyżka wróżyła szybki

ożenek, ciemnożółta – starokawalerstwo (staropanieństwo).

*Święta są od świętowania, a codzienność od odchudzania – twierdzi dr

Danuta Figurska-Ciura z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ale daje też rady, jak je troszkę

„odchudzić”, nie tracąc przyjemności świątecznego biesiadowania: *

1. Nie kupujmy produktów w wielkich, promocyjnych opakowaniach – żal

będzie zmarnować, więc zjemy

*2. *Zamiast szynki z tłuszczykiem przygotujmy indyka, schab, albo

cielęcinę czy królika (koniecznie z dodatkiem żurawin i borówek)

*3. *Do bigosu włóżmy połowę boczku z przepisu i chudsze niż

tradycyjnie mięsa i kiełbasę, za to nie zmniejszajmy ilości przypraw:

pieprz, śliwki, kminek… polepszą trawienie

*4. *Jeśli możemy, zrezygnujmy z ciast i ciastek gotowych na rzecz

domowych wypieków – mamy wtedy tłuszcze lepszej jakości

*5. *W ciastach nie rezygnujmy z maku, orzechów, owoców (także tych

suszonych, czyli bakalii), ale odchudźmy torty używając kremów na bazie

bitej śmietany i serka mascarpone zamiast masła

6. Mąkę tortową mieszajmy z pełnoziarnistą, a do potraw doprawianych

śmietaną (np. śledzi) wykorzystajmy jogurt (np. typu greckiego), lub

przynajmniej użyjmy 12 – procentową śmietanę zamiast osiemnastki czy

trzydziestki

7. Chętnie wykorzystujmy przyprawy: cynamon, goździki, pieprz,

naturalna wanilia, anyż, bo poprawiają trawienie i podnoszą odporność (mają

znaczenie w gospodarce węglowodanowej)

*8. *Mniej nakładajmy na talerz! – żeby poczuć smak, a nie ciężar

(przy czym im więcej mamy lat, tym mniejsza porcja).

Dr Danuta Figurska – Ciura, specjalistka żywienia człowieka, biotechnolog,

daje też jeszcze jedną świąteczną radę: – Nawet, jeśli na co dzień nie

jadasz tortu, to ten kawałeczek podany w święta przez ciocię czy babcię,

zjedz!

*Sztuczna czy świeża, świerk czy jodła – doroczny dylemat Polaków*

Wśród naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nie ma zgody

jakie drzewko wybrać na święta.

*Profesor Ireneusz Sosna* z Katedry Ogrodnictwa UPWr jest absolutnym

przeciwnikiem kupowania żywych choinek i nie przekonują go argumenty, że to

z plantacji. – Nieważne skąd, ale barbarzyństwem jest upieranie się, że

musi być żywe drzewko – mówi. – Po kilku, kilkunastu dniach suchy kikut to

wszystko, co z niego zostanie, a opadającymi igłami wysłane są klatki

schodowe i windy w blokach. Niestety nie ma też gwarancji, że drzewka

kupowane w donicach przetrwają. Nieuczciwi producenci często sprzedają

nieukorzenione rośliny, które muszą uschnąć jak te ścięte. I dlatego w moim

domu choinka jest sztuczna – podkreśla prof. Sosna.

Przeciwnego zdania jest dendrolog *dr Przemysław Bąbelewski* z tej samej

Katedry Ogrodnictwa na wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym. – Przecież

te świeże choinki pochodzą z plantacji, na których są specjalnie uprawiane!

Sam jest zwolennikiem naszego rodzimego świerka pospolitego, ale przyznaje,

że bardziej modne w ostatnich latach jodły, zwłaszcza kaukaska, mają pewne

przewagi nad świerkiem: – Jodły dłużej zachowują świeżość, a ich igły

zasychają, ale nie opadają. Dodatkowo pięknie pachną – jodła kalifornijska,

ale i nasza jodła pospolita mają zapach cytrusów. Są jednak droższe, bo

proces ich produkcji jest dłuższy.

Tym, którzy zdecydują się na zakup choinki w doniczce, żeby ją później

posadzić, np. jak on – koło swojego bloku – podpowiada, jak sprawdzić czy

sprzedawca nas nie oszukuje sprzedając choinkę nieukorzenioną: – Można

spróbować wyciągnąć ją z doniczki i wybrać drzewko, które się nie rusza i

nie daje łatwo wyjąć z donicy. To znaczy, że zostało przez producenta

przygotowane odpowiednio wcześnie. Żeby go nie zmarnować należy tylko

pamiętać o kilku zasadach. W domu nie powinno stać dłużej niż tydzień, z

dala od kaloryfera czy innych źródeł ciepła. Jeśli ziemia nie będzie

zamarznięta, da się łatwo kopać, można go po tych kilku dniach posadzić na

zewnątrz. Jeśli jednak będzie trzeba czekać na koniec zimy, drzewko

najlepiej przestawić do chłodnego pomieszczenia. Gdy trafia na balkon

koniecznie pod spód podłóżmy styropian, a donicę warto owinąć jakimś starym

kocem, w ten sposób nie dopuścimy do przemarznięcia korzeni.

W Katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu spór między

zwolennikami choinek sztucznych a zwolennikami choinek żywych

rozstrzygnęła *profesor

Regina Dębicz*, wybitna znawczyni roślin ozdobnych. Wspólnie ze studentami

wybrała i udekorowała świąteczne drzewko, które króluje w holu tej katedry.

To wierzba babilońska z odmiany pogiętych. Wygląda pięknie!

*W Wigilię mówią ludzkim głosem – o skomplikowanej komunikacji między

ludźmi i zwierzętami i o tym, dlaczego nie należy kupować kotka na

gwiazdkowy prezent mówi dr Robert Karczmarczyk, weterynarz z Uniwersytetu

Przyrodniczego we Wrocławiu*

Zwierzęta towarzyszą nam od tysięcy lat. Owce człowiek udomowił

najwcześniej, psa 10 tysięcy lat temu, potem bydło, świnie, a jakieś 5

tysięcy lat temu kury. Przez stulecia zmienia się sposób traktowania

zwierząt domowych – od etapu pierwotnych wspólnot, kiedy człowiek w jednym

pomieszczeniu mieszkał ze zwierzętami, po dzisiejszą antropomorfizację

zwierząt towarzyszących.

W bogatych współczesnych społeczeństwach posiadanie zwierzęcia, np. konia,

wpisuje się też w określony styl życia, a hodowcy i producenci akcesoriów,

coraz skuteczniej lansują różne mody – np. w Polsce w ostatnich latach

dynamicznie rozwija się rynek zwierząt egzotycznych.

Jestem ogromnym przeciwnikiem obdarowywania bliskich zwierzętami, a

niestety święta sprzyjają takim nieracjonalnym pomysłom. Tymczasem podjęcie

decyzji o posiadaniu zwierzęcia powinno być poprzedzone głębokim namysłem i

zdobyciem rzetelnej wiedzy.

Podstawowy błąd popełniany przy wyborze psa, to niedopasowanie

temperamentów zwierzęcia i jego potencjalnego właściciela. Delikatna,

eteryczna, wrażliwa dziewczyna kupuje sobie (albo co gorsza dostaje w

prezencie) psa o niskim progu pobudliwości – dominanta, na początku małą

słodką kuleczkę, z czasem 30 kilogramów zębów i mięśni, które podporządkują

się wyłącznie silniejszemu, samcowi alfa… Spokojny domator lub mieszczuch

spędzający czas najchętniej w fotelu przed telewizorem kupuje psa charta,

który powinien codziennie przebiec 10 kilometrów.

Decyzja o pojawieniu się w domu zwierzęcia powinna być przemyślana przez

wszystkich członków rodziny, bo tylko wtedy mamy szansę zyskać prawdziwego

przyjaciela. Pamiętajmy też, że wszystkie zwierzęta wymagają naszego czasu.

Bardzo często zapracowane osoby decydują się na towarzystwo kota: zostawią

mu kuwetę, wodę, jedzenie i mogą spokojnie wyruszyć do swoich spraw na cały

dzień. A okazuje się, że kot nasikał im po raz kolejny na klawiaturę

komputera, albo podarł pościel… Dlaczego? Bo także kot potrzebuje obecności

właściciela i takim sposobem coś ważnego o swoich emocjach mu komunikuje.

Zwierzęta czują, mają emocje, mają sny. I potrafią się komunikować – robią

to gestem, zapachem, ruchem, dźwiękiem. Moi koledzy lekarze czasem żartują,

że zazdroszczą weterynarzom: „wasi pacjenci nigdy nie kłamią” – mówią.

Położone albo postawione na sztorc uszy, zjeżona sierść, czy podkulony ogon

– to wszystko są znaczące sygnały. Ale tak naprawdę o tym jak komunikują

się zwierzęta wciąż – mimo rozwoju neronauk – nie wiemy wszystkiego.

Niektórzy pewnie oglądali dokumentalny film o kotach żyjących w Koloseum.

Nagrywane w podczerwieni sceny, kiedy dwadzieścia kotów siada w kręgu i

wyraźnie się porozumiewa, można powiedzieć debatuje – robią niesamowite

wrażenie. Co sobie przekazują, jakie treści?

Znam takich gospodarzy na wsi, którzy do dziś w wieczór wigilijny wychodzą

do obory i krowie dają kawałek opłatka. Wielu właścicieli zwierząt

towarzyszących kupuje im na święta upominek. W USA rynek prezentów

świątecznych dla psów, kotów, myszek, świnek morskich, papużek itd. szacuje

się na 150 milionów dolarów rocznie, ale i u nas to coraz popularniejsze

zachowanie. To tylko jeden z wielu aspektów relacji człowiek – zwierzę.

Jest też ten znacznie smutniejszy: w ciągu roku na świecie zjadamy 230

milionów ton mięsa, dwukrotnie więcej niż 3 dekady temu. Jego

wielkoprzemysłowa produkcja oznacza cierpienie dla milionów zwierząt i

nieodwracalne szkody w środowisku naturalnym, ale nie zmniejsza strefy

głodu na ziemi. Może to warto w święta przemyśleć, może wśród noworocznych

postanowień założyć zmianę konsumenckich zwyczajów? W moim domu mieszka

chomik Budyń, w Wigilię go o to podpytam…

*Świąteczne plagi dla domowych zwierzaków *

O tym, że święta nie sprzyjają zdrowej diecie – wiadomo. Dotyczy to zarówno

ludzi, jak i towarzyszących im zwierząt. Weterynarz, *dr Agnieszka Kurosad

z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu *zwraca uwagę, że o ile w życiu

codziennym jesteśmy w stanie zachować zdrowy rozsądek i umiar, to czas

świąt rozpoczyna okres zaburzeń żołądkowo-jelitowych, które można krótko

określić jako „choroba świąteczno-poświąteczna”. Zazwyczaj wiąże się to z

tzw. prostymi błędami żywieniowymi, typu: nagła zmiana diety, podanie

pokarmów zbyt tłustych, z za dużą ilością cukrów prostych, potencjalnych

alergenów pokarmowych czy pokarmów nietolerowanych (mleko – nietolerancja

laktozy) lub zbyt duża dawka pokarmowa podana jednorazowo. I o ile pies

jest w stanie jednorazowo zjeść nawet do 10% swojej masy ciała, to nie jest

to aktualnie zalecany standard w żywieniu psa. Może się skończyć poważnymi

problemami gastrycznymi z rozszerzeniem i skrętem żołądka włącznie. Kot

jest lepiej chroniony przez naturę, gdyż ma mały żołądek i krótki przewód

pokarmowy, a nadmierne jego przeładowanie kończy się najczęściej zwróceniem

treści pokarmowej.

W trakcie przygotowań do Wigilii i innych posiłków świątecznych jesteśmy

również mniej uważni i zdarza się, że zwierzęta zjedzą (czekolada, czosnek,

awokado, rodzynki, winogrona itp.) lub wypiją (koty – czekolada, kakao) coś

niepożądanego. I znowu kota chroni natura, ponieważ ze względu na brak

genów kodujących receptory smaku słodkiego, zdecydowanie rzadziej

obserwujemy u nich zatrucie czekoladą, niż u psów. Co nie wyklucza

możliwości wypicia czekolady w płynie lub kakao w związku z atrakcyjną

zawartością w niej/nim mleka.

W trakcie świąt obserwujemy najczęściej problemy wynikające z nagłej zmiany

diety lub zbyt obfitej diety. A po świętach – zaburzenia gastryczne

wynikające z „biologicznej utylizacji” poświątecznych pokarmów, czyli

podawanie zwierzętom tzw. resztek ze stołu. I znowu w ich posiłku pojawiają

się pokarmy określane jako niezalecane (smażone, za tłuste itp.), a dla

zwierząt – trudne do strawienia.

Czego więc można życzyć naszym zwierzętom na święta? Umiarkowania w

jedzeniu, bez nagłych zmian, ale ze zwiększoną aktywnością ruchową (głównie

u psów, ponieważ koty i tak przesypiają 80% czasu, który mają do

dyspozycji).