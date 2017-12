Świąteczne tradycje w naszej kulturze

Przygotowania do świąt zapewne już trwają w waszych domach. Wielu z nas angażuje się choćby w najmniej ważne świąteczne tradycje. Wybraliśmy dla was kilka z nich i opisaliśmy tak, abyście mogli zobaczyć czy o czymś nie zapomnieliście.



Sianko pod obrusem

Jedna z bardziej znanych świątecznych tradycji. A czy Wy pamiętaliście o sianku? Mimo, że ta tradycja kojarzy nam się z chrześcijaństwem, jak wiele innych wywodzi się z czasów pogańskich. Sianko należy położyć pod obrusem, ma ono symbolizować narodzenie Jezusa w ubóstwie ale w czasach pogańskich sianko było składane na ofiarę dla ich boga, co miało im zapewnić dostatek i powodzenie. Wkładanie sianka pod obrus warto zlecić najmłodszemu członkowi rodziny, jest to zadanie niewymagające a na pewno sprawi mu wielką radość.

Ciekawostka: Za czasów pogańskich z siana wróżono w nowy rok. Trzymając w dłoni garstkę siana, wyciągano jedno ze źdźbeł. Kiedy źdźbło było zielone przepowiadało zdrowie, źdźbło z kłosami dostatek, a suche zwiastowało złe samopoczucie.

Pierwsza gwiazdka

Każde dziecko wie, że wieczerzę wigilijną należy rozpocząć po pojawieniu się pierwszej gwiazdki na niebie. Na pewno wielu z Was sprawiło to wielką frajdę w dzieciństwie, gdy wypatrywało się gwiazdy na niebie. Tradycja ta to nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezusa.

Ciekawostka: Najczęściej w święta mylimy gwiazdę z…planetą. Najlepiej widoczna i pierwsza na niebie w tym okresie bowiem jest Wenus, która do złudzenia przypomina gwiazdę.

Opłatek

Każde małe dziecko go uwielbia – opłatek jednak podczas wigilii spełnia szczególą rolę. Ma on połączyć i zbliżyć do siebie wszystkich uczestników wieczerzy. Łamanie się opłatkiem symbolizuje wzajemne poświecenie się jednych dla drugich i chęć dzielenia się z bliskimi owocami swojej codziennej pracy.

Ciekawostki: Kiedyś opłatki były wypiekane na plebaniach i w klasztorach, stamtąd trafiały do domów. Zwyczaj łamania się opłatkiem stosuje się też na Słowacji, Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechach i we Włoszech.

Dodatkowe nakrycie

Pamiętaj, aby na stole pojawiło się dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa. Może być ono przeznaczone dla osoby, która nie ma gdzie zjeść kolacji wigilijnej. Poza tym symbolizuje ono pamięć o naszych bliskich, którzy są nieobecni, którzy nie mogli dotrzeć na wieczerzę np. zza granicy. Puste nakrycie wyraża także pamięć o członku rodziny, który zmarł.

Świeca wigilijna

Zwyczaj ten pochodzi z Holandii. W wieczór wigilijny przed wejściem do każdego domu ustawiano płonący lampion, często bogato zdobiony, czasem zamiast niego ustawiano zwykłą świecę. Takie światło ma symbolizować zaproszenie rodziny Marii i Józefa, aby Jezus mógł narodzić się w każdym domu.

Świeca bożonarodzeniowa

Symbol przychodzącego Jezusa. Symbolizuje również świadectwo wiary chrześcijańskiej. Wiele rodzin przygotowuje na święta świecę urodzinową w kolorze białym, złotym lub czerwonym, udekorowaną religijnymi symbolami bożonarodzeniowymi. Świeca jest symbolem Chrystusa jako Światłości świata.

Szopka

Może być kupiona, własnoręcznie zrobiona lub wydrukowana. Zwyczaj ustawiania szopki, czyli sceny Bożego narodzenia sięga XIII wieku i pozwala wyobrazić sobie jak wyglądały narodziny Jezusa. Najlepsza szopka to jednak ta wykonana przez nas lub przez nasze dzieci. Wykorzystajcie wspólne chwilę, aby stworzyć lub namalować własną szopkę w tym roku.

Choinka

Drzewko, które stawiamy co roku w naszym domu jest obecnie symbolem chrześcijańskim, choć zwyczaj ubierania drzewek wywodzi się z wierzeń ludowych. Co ciekawe zwyczaj dekorowania drzewka początkowo traktowany był przez kościół jako pogański i mocno krytykowany. Kiedyś drzewka dekorowano różnego rodzaju owocami, orzechami, słodyczami oraz innych przedmiotów codziennego użytku. W ludowych wierzeniach drzewo jest symbolem życia, płodności i odrodzenia. Obecnie choinka symbolizuje pierwszych rodziców: Adama i Ewę. Przypomina ona ludziom naukę o upadku i odkupieniu rodzaju ludzkiego – Bóg przywraca człowiekowi drogę do drzewa życia, którą utracił, czyli dar nieśmiertelności.

12 potraw

Potrawy wigilijne mogą różnić się w zależności od regionu. Jednak najważniejszą tradycją w tym przypadku jest, aby potraw na stole znalazło się równo 12. Zwyczajowo na stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi. Spróbowanie każdej z potrwa ma zapewnić szczęście przez cały rok. Najpopularniejsze polskie potrawy to czerwony barszczyk z uszkami, zupa grzybowa, karp (ryba) pod różnymi postaciami, kutia, pierogi z kapustą i grzybami, kulebiak, kompot z suszonych owoców.

Podczas wigilijnej uczty pamiętajmy, że nie wszystkie potrawy mogą jeść dzieci i kobiety w ciąży, zachowajmy również umiar, aby nie przesadzić z ilością zjedzonego pokarmu.

Łuska na szczęście

Jednym z mało znanych zwyczajów świątecznych jest noszenie łuski karpia w portfelu. Łuskę należy zebrać ze sprawionej ryby, która ma wylądować na wigilijnym stole. Zebrane łuski musisz schować głęboko w portfelu, najlepiej zrobić to 31 grudnia czyli w ostatni dzień roku.

Łuska ma przyciągać do twojego portfela pieniądze, ale też pilnować tych, które już do niego trafią. Może to uchronić nas przed nieprzemyślanymi wydatkami lub nawet kradzieżą.

W ten świąteczny czas nie zapomnijmy też o kolędowaniu i przede wszystkim o radości. Cieszmy się świętami i czasem spędzonym z rodziną. Nie martwmy się przypalonym karpiem, za słonym barszczem czy zakalcem w cieście. Jeśli przeczytaliście cały ten artykuł i jeszcze wam mało to na koniec mam dla Was bonus: przed poranną kąpielą wrzuć do wody w wannie monetę, pod obrus włóż sianko i zadbaj o to, by liczba gości przy stole była parzysta – to wszystko gwarantuje ci sukces finansowy w przyszłym roku. Wesołych świąt.