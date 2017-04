To był dobry wieczór (foto)

Ubiegła sobota w Wołowskim Ośrodku Kultury była pełna akustycznych brzmień. To wszystko za sprawą trzeciej edycji wydarzenia „Dobry Wieczór Akustyczny”. W sali widowiskowej WOK-u wystąpili: João de Sousa (Portugalia), Lilly Hates Roses (PL), Sam & Bart (PL), Fertile Hump (PL).

Pomysłodawcą takiej formy koncertów był Piotr Jan Brzeziński, muzyk pochodzący z Wołowa, znany pod pseudonimem Peter J. Birch. Pomysł Dobrego Wieczoru Akustycznego zrodził się w jego głowie po własnych doświadczeniach w trasie, na których czasami zdarzały się występy na tzw. „open mic” (dosłownie – otwarty mikrofon), na których to może wystąpić każdy kto jest autorem muzyki/tekstu i najczęściej wyraża swoje emocje, jedynie za pomocą gitary akustycznej i głosu. Zazwyczaj wygląda to tak, że wykonawcy jeden po drugim wchodzą na scenę i prezentują kilka swoich kompozycji. Drugą inspiracją była odkryta w serialu o Foo Fighters – „Sonic Highways”, przytulna knajpka w Nashville o nazwie „Bluebird Cafe”, w której na co dzień występują muzycy zarówno mniej, jak i bardziej popularni. Jednak to co wyróżniało to miejsce, to koncerty kilku artystów na jednej scenie, ale nie grających razem, tylko wzajemnie się słuchających, rozmawiających i żartujących między utworami. Wszystko na małej przestrzeni przy udziale skromnej, ale zasłuchanej publiczności. (źródło: https://www.facebook.com/events/1714705242154777/)