W poszukiwaniu Rysu – Stanisław Ryczek

Miłośnicy sztuki od 27 września 2019 r. będą mogli podziwiać wystawę malarstwa Stanisława Ryczka pod tytułem “W poszukiwaniu Rysu”. Tego dnia, o godz. 18.00 odbędzie się też wernisaż artysty w Sali Kameralnej WOKu.

Wołowski artysta swoją twórczość powstałą na tą wystawę opisuje w następujący sposób:

“Obrazy do obecnej wystawy powstały w ciągu kilku miesięcy bieżącego roku. Wszystkie malowane są techniką akrylową, duża część przy pomocy szpachelki, co daje ciekawy efekt przypominający niegdysiejsze impresje. Tematyka obrazów jest różnorodna: martwa natura, scenki rodzajowe, akt, pejzaż, abstrakcja. Wiele miejsca zajmuje pejzaż morski, wiąże się to z odbytym niedawno plenerem w nadmorskim Dziwnowie.

Nie ukrywam, że moje działania ukierunkowane są w celu znalezienia swojego indywidualnego stylu. Oczywiście nie jest to łatwe. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w historii sztuki wszystko już było i prawie każdy artysta jest w pewnym stopniu naśladowcą swoich poprzedników, więc nie o znalezienie nowego prądu w malarstwie mi chodzi, ale o rozpoznawalność. Może dlatego obecna wystawa nie jest jednorodna i obrazy z początku roku różnią się od tych późniejszych. Dzieje się tak bo ciągle poszukuję swojego rysu, dzięki któremu moja twórczość byłaby rozpoznawalna dla otoczenia. Jest wielce możliwe, że nigdy go nie znajdę, ale poszukiwać muszę i będę. ”

Wystawa będzie można zobaczyć w Wołowskim Ośrodku kultury w okresie od 27.09 do 10.11.

https://www.facebook.com/events/542153193227376/