Wołów oczami mieszkańców

Projekt artystyczny prowadzony pod okiem Natalii Gołubowskiej z Wołowa doczekał się opracowania „W jak Wołów czyli alfabet mojego miasta”.



Projekt ruszył na początku września ubiegłego roku w ramach projektu „Czytanie miasta” Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Jest to kolejny autorski projekt naszej mieszkanki skierowany do lokalnej społeczności. Jak wyjaśniała Natalia Gołubowska, tematem wiodącym projektu było miasto ukazane za pomocą liter, a co za tym idzie słów, które następnie staną się punktem wyjścia w budowaniu graficznego obrazu. Tak też się stało. Miasto zostało opowiedziane na pomocą haseł. Dla osoby nie znającej dotąd Wołowa będzie to na pewno bardzo dobre źródło informacji o mieście, pełne ciekawostek i projektów graficznych będących połączeniem prac plastycznych.

Oprawą graficzną i składem zajęła się Natalia Gołubowska i Marta Zabłocka. Jednym z ciekawych haseł jest „Od – do w krokach”. Członkowie stowarzyszenia „Wołów Biega” określili miasto w formie ilości kroków, jakie trzeba przebiec, aby na przykład zrobić pętlę dookoła miasta. W słowniku znajdują się ważne z punktu widzenia historii wydarzenia, określenia będące skojarzeniami z Wołowem, najważniejsze wydarzenia artystyczne, Wołów w liczbach i najważniejsi mieszkańcy, miasto widziane pod kątem przyszłości, tradycje rodzinne. W powstanie słownika zaangażowali się: Stowarzyszenie Wołów Biega, osadzeni Zakładu Karnego, uczestnicy warsztatów artystycznych Pracowni Twórczej OZART działającej w Wołowskim Ośrodku Kultury, uczniowie Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie, Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Wołowie, Nicole Kiermacka, a także podopieczni Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, uczestnicy warsztatów w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej. W inicjatywie wzięli udział również nasi Czytelnicy, którzy przesyłali nam ciekawostki dotyczące miasta, ujęte w dziale „I jak inne informacje”.

Pracę można obejrzeć na stronie http://dolnoslaskosc.pl/w-jak-wolow-alfabet-mojego-miasta. Co tydzień na łamach Kuriera Gmin będziemy publikować fragmenty tej pracy.