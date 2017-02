Wystawa malarstwa w ośrodku kultury

Wernisaż Aleksandry Zając odbędzie się 16 lutego o godzinie 18:00 w sali kameralnej WOK. Artystka pochodzi z Wołowa. Obecnie jest studentką VI roku konserwacji i restauracji rzeźby polichromowanej spec. malarstwo i rzeźba polichromowana na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2011 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, na specjalizacji techniki graficzne. Mieszkanka Wołowa to laureatka wielu konkursów plastycznych, w tym konkursu na medal i małą formę rzeźbiarską pt. „Pomnik dla Wrocławia”, prowadzonego przez Muzeum Miejskie Wrocławia (2009). Brała udział w wielu wystawach wspólnych, m.in. Kinie Helios (2009, 2010), Muzeum w Jaworze (2009), Centrum Kultury AGORA (2010), Zespole Szkól Plastycznych we Wrocławiu (2010), Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (2011), wystawie poplenerowej „Uroki dawnego Torunia” inaugurująca stałą galerię twórców Torunia w ramach projektu Trzy Wieże- Toruń (2012) oraz wystawie z tatą Wojciechem Stróżykiem w Wołowskim Ośrodku Kultury (2011r.)W dniu wernisażu zaprezentowany zostanie m.in. obraz „Męczeństwo św. Bartłomieja”, który jest restaurowany przez Artystkę. Dzieło pochodzi z Kościoła p.w. św. Karola Boromeusza w Wołowie. Wystawa jest przekrojem przez różne techniki malarskie: od akwareli, malarstwo olejne, pastelowe, po technologiczne kopie Dawnych Mistrzów. Ostatnie lata twórczości są podyktowane realizowanym kierunkiem studiów, gdzie zgłębiała wiedzę oraz praktykę konserwatorską, jak również technologie i techniki malarskie. I przede wszystkim te drugie stanowią o prezentowanej wystawie. Główną inspirację dla Aleksandry Zając stanowi malarstwo dawne. W twórczości wielu artystów znajdzie coś, co przemówi również do niej. I tak oto na ścianach galerii zawisną nie tylko kopie technologiczne Vermeera, jak słynna „Koronczaka” czy „Kobieta nalewająca mleko”, ale również kopie artystów znanych w mniejszych kręgach, jak Mary Moser, i tych jeszcze nie rozsławionych. Do tego będziemy mogli podziwiać intensywnie kolorowe, charakterystyczne dla pani Zając pastisze aktów Modiglianiego.