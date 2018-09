Góra ma już swojego Delfinka

Kolejna kryta pływalnia została wybudowana w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”. Od początku września uczniowie oraz mieszkańcy Góry mogą korzystać z nowego basenu. W uroczystym otwarciu obiektu wzięli udział m.in. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Michał Bobowiec, radny wojewódzki.

To już czwarty Delfinek wybudowany w naszym regionie, z którego mogą korzystać Dolnoślązacy. Pływalnia z niecką o wymiarach 16,67 x 8,5 m (4 tory pływackie) i głębokości 0,9-1,35 cm powstała przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze przy ul. Szkolnej 2. Wraz z pływalnią wyposażoną standardowo w zaplecze szatniowo-sanitarne powstała też kręgielnia, która stanowi dodatkową atrakcję.



Do godziny 16:00 pływalnia będzie służyć do nauki pływania dzieci i młodzieży szkolnej, m.in. w ramach realizowanego przez samorząd województwa programu „Umiem pływać”, a po zakończeniu nauki szkolnej w godzinach popołudniowych, a także w weekendy, ferie i wakacje delfinek będzie udostępniony mieszkańcom dla celów rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.

− Pływalnie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekty sportowe w naszym regionie budowane są tak, by żadne przeszkody architektoniczne nie stanowiły dla nich bariery – podkreśla Michał Bobowiec, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.



Całkowity koszt inwestycji to ok. 7,5 mln zł., z czego 1,25 mln przekazał samorząd województwa dolnośląskiego, a pozostałe środki zapewniła Gmina Góra oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

− Nowe pływalnie pozwolą na prowadzenie profesjonalnej nauki pływania dzieci i młodzieży. Liczę też na to, że delfinki zachęcą także pozostałych mieszkańców gmin do aktywnego spędzania wolnego czasu – zaznacza marszałek Cezary Przybylski.



Na Dolnym Śląsku powstanie w sumie 9 dolnośląskich delfinków. W tym roku w ramach pierwszej edycji powstały już cztery: w Strzegomiu, Chocianowie, Głuszycy i Górze. Pozostał do otwarcia jeszcze jeden – w Twardogórze. Natomiast w ramach drugiej edycji pływalnie budowane są w: Kątach Wrocławskich (otwarcie w tym roku), Żmigrodzie, Jeleniej Górze i Szczawnie-Zdroju. Samorząd województwa przekazał na realizację projektu w sumie 11,25 mln zł.



