Spotkania z przyrodą nie muszą być nudne!

Nadleśnictwo Wołów zaprasza wszystkich pasjonatów przyrody i nie tylko, do

odkrywania tajemnic leśnego świata. Oferujemy zajęcia w Centrum Edukacji Leśnej w

Tarchalicach. Leśnicy prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą na tematy przyrodniczo –

leśne. Spotkania organizowane na terenie szkółki mają charakter kompleksowy. Stanowią

połączenie spotkań w siedzibie centrum oraz aktywnych zajęć przeprowadzanych w lesie i na

terenie szkółki.

Centrum Edukacji Leśnej w Tarchalicach to miejsce dla najmłodszych i starszych.

Nasz ośrodek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Odwiedzający mają

okazję zobaczyć na własne oczy jak wygląda produkcja młodych drzewek.

Na zajęciach nie będziesz się nudzić!

Sala dydaktyczna wyposażona jest w sprzęt multimedialny, leśne eksponaty, filmy

przyrodnicze, prezentacje multimedialne. Cały czas się rozwijamy i zwiększamy nasze zasoby

edukacyjne.

Organizujemy lekcje terenowe – wycieczki z leśnymi przewodnikami. Przy siedzibie

centrum znajduje się zadaszona drewniana wiata ze stołami i ławkami. Umożliwia to

prowadzenie działalności edukacyjnej w ciągu całego roku, niezależnie od panującej aury

pogodowej. Obok wiaty zainstalowano miejsce na ognisko oraz grilla, które urozmaici każą

wizytę w naszym ośrodku.

Stawiamy na aktywne metody edukacyjne. Przyjmujemy grupy do 35 osób.

W naszej ofercie możecie znaleźć:

Zajęcia z wykształconą i odpowiednio przeszkoloną kadrą edukacyjną

Nowoczesną salę edukacyjną

Trasy turystyczne

Wiatę edukacyjną

Pomniki przyrody

Rezerwaty przyrody

Zwiedzanie szkółki leśnej

Zwiedzanie stacji meteorologicznej

Ścieżki przyrodnicze

Zaproś leśnika do szkoły

Leśnicy z Nadleśnictwa Wołów z ogromną przyjemnością przyjdą do Twojej szkoły.

Mamy do zaoferowania pomoc w działaniach związanych z edukacją leśną. Takie spotkania

mogą stanowić ciekawą alternatywę dla lekcji przyrody czy geografii. Tematy spotkań

staramy się dobierać adekwatnie do wieku uczestników i charakteru spotkania. Zajęcia

odbywają się w przyjaznej formie wykładów i warsztatów. Posiadamy szeroką ofertę

edukacyjną skierowaną do różnych grup wiekowych.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne! Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Kamilla Wilk

Specjalista Słuzby Leśnej ds. gospodarki leśnej

Tel.: 71 380 93 61, 71 384 39 00 wew 331, IP Cisco 1306331

kamilla.wilk@wroclaw.lasy.gov.pl