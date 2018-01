Kanada w 11 dni. Odkryj dziką przyrodę i… małe Chiny

Zobacz spektakularne klify oraz jeden z najbardziej popularnych ośrodków narciarskich w Ameryce Północnej.



Dzień 1. Vancouver – Whistler

Pobyt w Vancouver to dobra okazja, aby przyjrzeć się okolicznym plażom, lasom i górom, bowiem jest to jedno z niewielu miejsc na Ziemi, które znakomicie łączy wielkomiejskie życie z dziką naturą. Pierwszego dnia warto udać się również wzdłuż spektakularnego klifu Sea to Sky w stronę jednego z najbardziej popularnych ośrodków narciarskich w Ameryce Północnej – Whistler, w którym powstała wioska olimpijska w trakcie igrzysk w 2010 roku.

Dzień 2. Whistler

Dzień drugi spędź w tym górskim ośrodku. Istnieje tutaj możliwość wykupienia wycieczek i na przykład wybrania się na przejażdżkę gondolą w stronę góry Blackcomb.

Dzień 3. Whistler – Kamloops

Rano warto odwiedzić lokalne sklepy oraz kawiarnie. Po obiedzie udaj się do Kolumbii Brytyjskiej, poprzez Lillooet Mountain Range, aż do nocnego przystanku w Kamloops.

Dzień 4. Kamloops – Jasper

Dzisiaj udaj się do Rocky Mountains (Góry Skaliste) poprzez malowniczą autostradę Yellowhead. Po drodze zatrzymaj się w punkcie widokowym Mt. Robson, który jest najwyższym tego rodzaju obiektem w kanadyjskich Rocky Mountains. W międzyczasie przejedź również przez Moose Lake.

Dzień 5. Jasper – Banff

Tego dnia podziwiaj jedną z najbardziej malowniczych dróg na świecie, którą udasz się do Icefields Parkway. Główną atrakcją będzie przejażdżka na pokładzie statku do przepraw lodowcowych Ice Explorer. Po południu odwiedź Lake Louise i, jeśli pogoda pozwoli, zatrzymaj się w Peyto Lake. Do Banff dotrzesz późnym popołudniem.

Dzień 6. Banff – Jasper

Upewnij się, że masz przygotowany aparat do robienia zdjęć w trakcie krótkiej przejażdżki do Malinge Lake z samego rana. Następnie odwiedź kanion Malinge – jeden z najdłuższych i najgłębszych w regionie. Później udaj do Jasper, gdzie wieczorem możesz skosztować lokalnej kuchni.

Dzień 7. Okolice Banff

Dziś warto odwiedzić chociażby Park Narodowy Banff, albo po prostu sprawdzić, co oferują lokalne sklepy. Można również przejechać się gondolą na Sulphur Mountain, albo udać helikopterem w lot nad okolicą. Wrażenia będą niezapomniane!

Dzień 8. Banff – Vernon

Dziś wybierz się w stronę trzech parków narodowych: Yoho, Glacier oraz Mt. Revelstoke. Tego dnia zajrzyj też do Okanagan Valley – kanadyjskiego raju owocowego z licznymi polami uprawnymi i winnicami.

Dzień 9. Vancouver

Dziś wybierz się w podróż dwiema dużymi autostradami (Coquihalla i Transcanada), w stronę kosmopolitycznego miasta Vancouver. Wieczorem warto udać się do restauracji na obiad.

Dzień 10. Vancouver

W Vancouver warto odwiedzić chiński ogród o nazwie Dr Sun Yat Sen Classical Garden. Jest to pierwszy klasyczny ogród chiński, zbudowany poza Chinami. Ponadto w Vancouver jest aż 180 różnych parków, będących ostoją dzikiej przyrody. Dodatkowo w mieście warto udać się do Muzeum Antropologii na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej, Muzeum Morskiego, Muzeum Vancouver i planetarium, przed którym stoi fontanna w kształcie kraba.

Dzień 11. Wylot z Vancouver

Czas na pakowanie się i powrót do domu. Jeśli czas pozwoli, udaj się jeszcze na poszukiwanie pamiątek.

Źródło: Wyprawy Marzeń