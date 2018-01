Podróż do Szwecji

Szwecja w 8 dni. Urokliwe osady i dzika przyroda

Zobaczymy XIX-wieczną aptekę, zajrzymy na wysepkę, na której zmarł Ingmar Bergman oraz będziemy wypatrywać niedźwiedzi i rosomaków.



Sztokholm

Zaczniemy od zwiedzania stolicy Szwecji. Tu koniecznie trzeba zobaczyć Gamla stan, czyli historyczną dzielnicę założoną w XIII wieku przez jarla Birgera. Z kolei na wyspie Djurgården wstąpimy do muzeum morskiego, które jest prawdopodobnie najpopularniejszym muzeum Sztokholmu. Na tej samej wysepce zahaczymy o skansen, w którym najstarszy budynek pochodzi z XIV w. Zobaczymy też dawną aptekę, piekarnię, sklep spożywczy, pocztę, warsztat mechaniczny, hutę szkła, szkołę czy kościół, które stoją w replice XIX-wiecznego miasteczka. Pięknych widoków dostarczy nam Archipelag Sztokholmski (największy w Szwecji i jeden z największych na Bałtyku), na koniec udamy się pod ratusz miejski w Sztokholmie.

Sztokholm – Falun – Tällberg

Po śniadaniu ruszamy ze Sztokholmu do regionu Dalarna. To piękny region, którego 70 proc. pokrywają lasy z mnóstwem mniejszych i większych jeziorek. Zatrzymujemy się w mieście Tällberg. Żeby tam dojechać ze Sztokholmu, pokonamy około 350 kilometrów, co powinno nam zająć około 4,5 godziny. W tak długiej przejażdżce na pewno przyda się jakaś przerwa, dlatego po drodze warto ją zrobić w Falun, gdzie zwiedzimy dawną kopalnię miedzi. Po przybyciu do Tällberga – czas na zakwaterowanie i zwiedzanie miasta.

Region Dalarna

Dziś zwiedzamy piękne jezioro Siljan, malutką osadę Sollerön, Zorn Museum w miejscowości Mora oraz Grönklitt Bear Park, gdzie przy odrobinie szczęścia można zobaczyć niedźwiedzie, rysie, wilki i rosomaki, chodząc bezpiecznie po wyznaczonych chodnikach. Na nocleg wracamy do Tällberga.

Sundborn – Uppsala

Wyruszamy samochodem do miasta Uppsala. Tym razem czeka nas około 260 kilometrów, które pokonamy w 3,5 godziny. Warto zatrzymać się po drodze w miejscowości Sundborn i wstąpić do muzeum Carla Larssona, szwedzkiego malarza i architekta wnętrz. Po przyjeździe do Uppsala zakwaterowanie i zwiedzanie miasta.

Nynäshamn – Visby

Po śniadaniu wyruszamy do Nynäshamn. Do przejechania mamy tym razem dystans 130 kilometrów, zatem spędzimy w samochodzie około 1,5 godziny. Z Nynäshamn płyniemy następnie promem do Visby – miasta położonego nad Morzem Bałtyckim w zachodniej części wyspy Gotlandia. Popołudniowy wypoczynek łączymy tutaj ze zwiedzaniem. Pięknie wygląda główna ulica miasta Fiskargränd z roślinnością, pnącą się po budynkach. Warto zajrzeć do Ogrodu Botanicznego, Katedry św. Marii, Muzeum Sztuki Gotlandii oraz na zamek Visborg. Nocujemy w Visby.

Gotlandia

Dzień wolny na zwiedzanie Gotlandii zaczynamy od wizyty na wysepce Fårö, gdzie mieszkał i zmarł znany szwedzki reżyser filmowy Ingmar Bergman. Zobaczymy tutaj m.in. ciekawe formacje skalne Raukary – ostańce wapienne, które powstały po stopieniu się lodowca skandynawskiego. Przed powrotem do hotelu zobaczymy jeszcze piękne jaskinie Lummelunda. Nocujemy w Visby.

Nynäshamn – Sztokholm

Po śniadaniu wsiadamy na prom i po trzech godzinach jesteśmy z powrotem w Nynäshamn. Stąd jedziemy 60 kilometrów do Sztokholmu (około 50 minut), gdzie spędzamy noc.

Sztokholm

Wyjazd ze Sztokholmu i koniec wyprawy. Jeśli czas pozwoli, warto się udać na szybkie zakupy.

Źródło: Wyprawy Marzeń