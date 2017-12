Przerwa nie dla wszystkich

Wolne dla uczniów. Nauczyciele nie mają urlopu w czasie przerwy świątecznej Zimowa przerwa świąteczna nie jest czasem wolnym od pracy dla nauczycieli – przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej. Od 23 do 31 grudnia trwa w szkołach zimowa przerwa świąteczna. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. „Zimowa przerwa świąteczna nie jest jednak czasem wolnym od pracy dla nauczycieli ani dniami ich urlopu wypoczynkowego (urlop przysługuje nauczycielom w okresie ferii letnich i zimowych)” – wskazuje MEN. Jak zaznacza, w trakcie przerwy – w dni robocze – nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły (w ramach realizacji 40-godzinnego tygodnia pracy wynikającego z przepisów Kodeksu pracy). „Dyrektor decyduje zatem o zaplanowaniu zadań dla nauczycieli w trakcie przerwy świątecznej. Po dokonaniu diagnozy potrzeb rodziców, których dzieci uczą się w danej szkole, dyrektor szkoły może zdecydować o ewentualnym zorganizowaniu zajęć opiekuńczych” – wyjaśnia resort. Ministerstwo przypomina również, że oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami dotyczącymi przedszkoli publicznych, a więc do jego organizacji nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia, w którym ustalono terminy ferii i przerw świątecznych. „Dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym, mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący” – podkreśla MEN. ban/pap