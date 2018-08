Jak się wrabia emerytów w garnki, kołdry, sprzęt medyczn

Naciągają starszych. Ufają im nawet urzędnicy?

Kuszą szczególnie starszych, schorowanych ludzi, którzy łapią się każdej nadziei na wyzdrowienie. Zapraszają na spotkania, na których prezentują “rewelacyjne i niezbędne” urządzenia. Ich praktyki powinny być przestrogą dla ludzi starszych. Niestety Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku stał miejscem dla takich akwizytorów. Miały miejsce tam pokazy i sprzedaże. – Jesteśmy tym zbulwersowani. Nie wiem jak to się stało – mówi Czesława Białek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku.



Każdy z nas chce być zdrowy. Kiedy zawodzą tradycyjne metody leczenia, szukamy niekonwencjonalnych rozwiązań. Szczególnie podatne na pokusy kupowania cudownych leków, materacy, biostymulatorów czy poduszek są osoby starsze. To do nich kierowane są zaproszenia na słynne prezentacje połączone z fałszywymi badaniami profilaktycznymi, pogadankami, występami celebrytów i przede wszystkim – ze sprzedażą bezpośrednią. Dostajesz takie zaproszenie. Zgadzasz się przyjść, żeby obejrzeć kołdry nowej generacji lub przetestować garnki o cudownych właściwościach, a wychodzisz z rachunkiem opiewającym na tysiące złotych lub z zaciągniętym kredytem.

– Moi rodzice padli ofiarą takich akwizytorów – opowiada kobieta, której rodzice mieszkają w Wińsku. – Zaciągnęli kredyt na 7 tys. zł na sprzęt, który ma ich uzdrowić. To co mnie najbardziej zbulwersowało, że pokaz miał miejsce w domu kultury w Wińsku. Dla starszych ludzi to jest miejsce godne zaufania. Skoro udostępniają sale na tego typu praktyki, to tylko wzmacnia poczucie pewności w emerytach, że wszystko jest zgodne z prawem. Na szczęście zorientowałam się i próbuję “odkręcić” zawartą umowę. Ale jest to trudne, począwszy od znalezienie adresu czy kontaktu z firmą.

– W Gminnym Ośrodku Kultury miały miejsce takie praktyki. Teraz sporządzamy umowy z taki sposób, aby sprzedaż nie była możliwa. Jesteśmy przeciwni. Ja też mam starszych rodziców i chciałabym temu na przyszłość zapobiec. Jednak ja wyraziłam zgodę na użyczenie sali, nie na sprzedaż, a jak wynajmuje się sale, to nie wiadomo, co tam ktoś robi. Może była źle skonstruowana umowa? Teraz już się zabezpieczamy, aby do takich sytuacji nie dochodziło, jest nas strasznie przykro, że starsi ludzie zostali naciągnięci na jakieś zakupy – wyjaśnia Czesława Białek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku, w którym doszło do tej transakcji o której opowiada córka rodziców, którzy podpisali umowę na kredyt i kupili cudowny uzdrawiacz za 7 tys. zł.

Jak nie dać się oszukać?

Uważnie czytaj zaproszenia

Powinny uczciwie informować o celu spotkania. Nie daj się zwieść, że chodzi tylko o bezpłatne badania czy wykład. Pamiętaj, że prezenty przeważnie nie są za darmo – zastanów się, czy są warte twojego czasu i narażania się na pokusę.

Nie podejmuj szybko i pochopnie decyzji

Masz prawo do rzetelnej informacji na temat oferowanych produktów. Dopytaj o ich właściwości, porównaj ceny. Nie daj sobie wmówić, że musisz kupić daną rzecz natychmiast, bo potem nie będziesz miał okazji.

Uważaj przy płatności na raty

Dokładnie przeczytaj umowę i załączniki do niej, włącznie z tym, co jest napisane “małym drukiem”. Sprawdź, czy nie ma ukrytych dodatkowych kosztów. Jeśli podpisujesz weksle in blanco, upewnij się, że widnieje na nich klauzula “nie na zlecenie” lub inna równoznaczna.

Domagaj się dokumentów

Sprzedawca musi ci dać 1 egzemplarz umowy, wszelkie załączniki do niej, regulaminy promocji.

Możesz odstąpić od umowy

Masz na to 14 dni od otrzymania towaru. Jeśli sprzedawca cię o tym nie poinformował, termin wydłuża się do 12 miesięcy. Po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, musisz w ciągu 14 dni na własny koszt odesłać produkt. Nie powinieneś go w tym czasie używać – jeśli go uszkodzisz albo zniszczysz oryginalne opakowanie, firma może cię obciążyć kosztami za obniżenie wartości. Przed wysłaniem zrób fotografię.

Wadliwy produkt możesz reklamować

Jeśli sprzęt się zepsuje albo zniszczy (oczywiście nie z twojej winy), możesz żądać od sprzedawcy naprawy lub wymiany towaru, obniżenia ceny, a nawet gdy wada jest istotna – zwrotu pieniędzy. Na reklamację w ramach rękojmi masz 2 lata od daty zakupu.

Gdzie po pomoc?

W przypadku wątpliwości lub problemów, zadzwoń na infolinię konsumencką 801 440 220 lub 22 290 89 16, napisz maila na adres: porady@dlakonsumentow.pl, skontaktuj się z rzecznikiem konsumentów lub Inspekcją Handlową.