Awaria w Orange. Nie działa stacjonarny internet i telefony

Od rana dostajemy informacje o awarii sieci Orange. Nie działa internet stacjonarny oraz stacjonarne telefony. Jak dowiedzieliśmy się od pracowników tej sieci, usuwanie usterki może potrwać nawet do jutra, do godz. 9 rano.

[EDIT]

Usunięcie awarii jest planowane do 24.10, do godz. 10. Kabel, który jest uszkodzony znajduje się na prywatnej posesji i firma Orange czeka na zgodę właściciela.