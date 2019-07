Będzie łatwiej zdać prawko? Zobacz od kiedy

Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy w egzaminach na prawo jazdy. Dotyczą zarówno egzaminowanych jak i egzaminatorów. Za zmianami stoi Ministerstwo Infrastruktury. Będzie mniej egzaminów, ułatwienia dla niepełnosprawnych i przedsiębiorców.



Przede wszystkim zmiany wprowadzają ograniczenie liczby egzaminów do ośmiu jednego dnia przypadających na jednego instruktora. Same egzaminy mają również odbywać się o ściśle wyznaczonej godzinie. Według Ministerstwa zmiana ta ma obniżyć stres wśród kandydatów ubiegających się o prawo jazdy oraz pozwolić egzaminatorom na spokojniejszą i obiektywną ocenę zdających.

Egzaminatorzy z województwa

Kolejna zmiana dotyczy zatrudniania egzaminatorów przez województwo, a nie jak dotychczas przez WORD. Dlaczego? Celem tego przepisu jest ograniczenie liczby niezdanych egzaminów, na których Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zarabiały najwięcej. Teraz pieniądze za egzaminy mają trafiać do budżetu państwa.

Dla niepełnosprawnych

Wśród zmian zaproponowanych przez Ministerstwo znalazła się też kategoria AM dla osób niepełnosprawnych. Kategoria AM poza uprawnieniem do prowadzenia motoroweru, pozwalała też prowadzić czterokołowce lekkie. Dotychczas egzaminy były przeprowadzane wyłącznie na motorowerach, teraz mają być zdawane na czterokołowcach. Co ma pomóc w zdobyciu uprawnień osobom niepełnosprawnym.

Przedsiębiorcom lżej

Na koniec zdecydowano też o wprowadzeniu uproszczeń dla przedsiębiorców i w prawie podatkowym oraz gospodarczym. Po wejściu w życie nowych przepisów egzaminatorzy, instruktorzy i wykładowcy nie będą musieli stosować na dokumentach pieczęci, wystarczy podpis (imię i nazwisko) oraz nr uprawnień.

Nowe przepisy weszły w życie od 1 lipca 2019 r., ale zmiany dotyczące pracy egzaminatora i wyznaczania konkretnych godzin egzaminu, ze względu na konieczność dostosowania ośrodków do nowych zasad, wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r.