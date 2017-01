Będzie wielbłąd, scena walki ze złem i zamek Heroda

Już jutro ulicami naszych miast przejdą pochody upamiętniające święto Trzech Króli. W Wołowie oraz Brzegu Dolnym atrakcją mają być żywe wielbłądy.



W Wołowie o godzinie 11.00 ojciec biskup Jacek Kiciński z Wrocławia, gość honorowy orszaku, będzie przewodniczyć mszy świętej w kościele pw. św. Karola Boromeusza. W pochodzie będą brać udział uczniowie lokalnych szkół, mieszkańcy, a nawet samorządowcy, którzy odegrają swoje role. W trakcie pochodu co jakiś czas będą dołączać nowe grupy, reprezentujące różne kontynenty. Grupa azjatycka wystąpi z kolorowym smokiem, który został przygotowany przez Szkołę Podstawową w Starym Wołowie. Z kolei grupa reprezentująca Afrykę (Zespół Szkół Publicznych w Wołowie) wystąpi z wielbłądem, którego przyjazd był wygraną w konkursie Fundacji Orszaku Trzech Króli. Organizacją grupy europejskiej zajęło się Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. Gwiazdę wykonał zaś Zespół Szkół Społecznych w Wołowie.

Każdy uczestnik dostanie koronę, naklejkę i chorągiewkę. Lektorem objaśniającym poszczególne sceny będzie Piotr Oksanicz, a zespół z Warzęgowa będzie grał kolędy. Pierwszą ze scen, pod kościołem, ma być przeczytanie rozporządzenie króla Heroda na temat spisu ludności. Około godziny 12.00 wspólnie z biskupem orszak ruszy w kierunku placu PKS przy ul. Jana Pawła II, Placem Sobieskiego, ul. Zwycięstwa i Korzeniowskiego. Tutaj przy udziale tancerzy Studia Balans zostanie odegrana scena walki dobra ze złem. Trzecia scena zostanie odegrana na balkonie Zamku Piastowskiego – zamku Heroda, w którego wcieli się burmistrz Wołowa Dariusz Chmura. Tutaj król Herod przywita Trzech Króli. Króla reprezentującego Europę zagra starosta Maciej Nejman. Stamtąd orszak pomaszeruje na Rynek, gdzie pod ratuszem Trzej Królowie pokłonią się narodzonemu Jezusowi. Tutaj wystąpi chór Zespołu Szkół Publicznych z Lubiąża. Na miejscu będzie ciepły posiłek i herbata.

– Każde dziecko może przebrać się za postać z jasełek – mówi ksiądz Wojciech Buźniak z parafii pw. św. Wawrzyńca, gdzie zrodził się pomysł zorganizowania orszaku. Podczas tego wydarzenia będzie można wesprzeć finansowo Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

***

W Brzegu Dolnym przewodnikiem pochodu będzie ks. biskup Marek Mendyk, biskup pomocniczy Diecezji Legnickiej. W organizacji całej uroczystości pośredniczyła fundacja Orszak Trzech Króli. Atrakcją będzie wielbłąd, który przejdzie przez miasto razem z paradą. Będą trzy orszaki – azjatycki, afrykański i europejski. Rozegrane zostaną sceny biblijne o stworzeniu świata i życiu pierwszych ludzi w raju. Przedstawiona będzie walka dobra ze złem, a Trzej Królowie złożą dary świętej rodzinie i narodzonemu Jezusowi. Do orszaku będzie można dołączyć w kilku miejscach, na zaplanowanych w mieście przystankach: przy markecie Tesco, następnie koło Netto i pod kościołem pw. Chrystusa Króla na os. Warzyń. Mile widziane będą całe rodziny w przebraniach. Pochód zawędruje przed kościół na os. Fabrycznym. Orszak rozpocznie się o godz. 11, w piątek 6 stycznia. Wyruszy sprzed kościoła pw. NMP z Góry Karmel w Rynku. Organizatorami wydarzenia są Dolnobrzeski Ośrodek Kultury i parafia pw. NMP Królowej Polski na os. Fabrycznym.

***

W Wińsku też zorganizowany będzie orszak. Rozpocznie się o godz. 13.15, po mszy świętej w kościele pw. Michała Archanioła o godz. 12. Przejdzie przez miasto aż do Gminnego Ośrodka Kultury. Tam o godz. 13.45 dzieci z Kręgu Misyjnego zaprezentują jasełka. O godz. 14.15 zaplanowano koncert kolęd scholi dziecięco – młodzieżowej. O godz. 14.45 gimnazjaliści z Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku zaprezentują przedstawienie „Jeden zero dla nieba”. Rozstrzygnięte będą konkursy na gwiazdę betlejemską i najbardziej urzekający strój. Organizatorami są: parafia św. Michała Archanioła w Wińsku, wójt gminy Wińsko i Zespół Szkół Publicznych w Wińsku.

Ksiądz Wojciech Buźniak z parafii pw. św. Wawrzyńca w Wołowie opowiada o pomyśle zorganizowania orszaku:

– Po raz pierwszy w Wołowie odbędzie się Orszak Trzech Króli. Pomysł jego organizacji w naszym mieście, na wzór wielu innych miast, które włączyły się w tę inicjatywę, zrodził się już w czasie wakacji. W sierpniu i wrześniu trwały rozmowy. Księża z parafii św. Wawrzyńca, gdzie zrodził się pomysł, chcąc, by orszak był przedsięwzięciem całej społeczności lokalnej, podjęli rozmowy z ks. Krzysztofem Kantonem, panem burmistrzem, starostą oraz dyrektorem WOK-u. Wszyscy entuzjastycznie podeszli do pomysłu i rozpoczęliśmy przygotowania. Po podpisaniu umowy razem z siostrą Moniką Głąb wybrałem się na warsztaty w związku z organizacją orszaku, by zorientować się, co należy zrobić i jak to zorganizować. Tam właśnie powiedziano nam o możliwości wygrania wielbłąda w konkursie fundacji. I tam powstał pomysł, że Wołów włączy się w tę akcję. By wygrać wielbłąda, musieliśmy zmobilizować, kogo tylko się da. Dlatego w porozumieniu z burmistrzem i starostą zwołaliśmy dyrektorów wszystkich placówek oświatowych w Wołowie, by włączyli się do organizacji orszaku, a także by zmobilizowali uczniów do oddania głosu na naszą miejscowość. Głosowały więc wszystkie szkoły, a uczniowie w swoich domach i wśród znajomych prosili o głos. W parafiach prosiliśmy o głos na każdej mszy świętej przez dwa tygodnie. Przy współudziale gminy wydrukowaliśmy ok. 3 tys. ulotek, które rozdawaliśmy po mszy świętej oraz każdej grupie parafialnej. Głosował każdy, kto mógł w Wołowie i w różnych polskich miastach oraz poza granicami naszego kraju. Każdy prosił o głos, kogo tylko mógł. Uczniowie z Technikum nr 1 w CKZiU (klasa informatyczna) stworzyli nawet film, który tłumaczył, jak należy głosować (film instruktażowy, by oddać głos na wielbłąda) zaś uczniowie Szkoły Społecznej stworzyli grupę na fb – Wielbłąd dla Wołowa. Uczeń Piotr Milik stworzył nawet zabawnego mema na ten temat. Nie ma chyba instytucji, która w Wołowie nie głosowała na wielbłąda od Urzędu Skarbowego począwszy, przez ZUS i sąd, a skończywszy na WOK-u.

Od początku chcieliśmy połączyć orszak z koncertem kolęd, niestety zespół Zakopower nie miał wolnego terminu 6 stycznia, więc za zgodą organizatorów nasz orszak jest dwudniowy. O godz. 11:00 rozpocznie się msza święta pod przewodnictwem ojca biskupa Jacka Kicińskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. A po mszy sprzed kościoła wyruszymy w orszaku za gwiazdą. Musimy wyruszyć o godz. 12:00, ponieważ ze względu na wygraną w konkursie „Głosuj na Wielbłąda” jako jedna z czterech miejscowości w Polsce (obok Warszawy, Bydgoszczy i Samsonowa) nasz orszak będzie transmitowany w programie Pierwszym Telewizji Polskiej. Musieliśmy więc godzinę wymarszu dostosować do telewizji i tych trzech innych miast.