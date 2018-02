Bezpłatne studia dla 60 skutecznych nauczycieli

Studia praktyczne w Szkole Edukacji PAFW i UW to prestiżowe miejsce dla wszystkich, którzy chcą zostać skutecznymi nauczycielami.

Wystartowała rekrutacja do Szkoły Edukacji utworzonej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Uniwersytet Warszawski we współpracy z Teachers College nowojorskiego Uniwersytetu Columbia. To bezpłatne, roczne, dzienne studia podyplomowe dla osób, które chcą pracować w zawodzie nauczyciela języka polskiego lub matematyki. Na kandydatów czeka 60 miejsc.

Szkoła Edukacji oferuje:

– dyplom Uniwersytetu Warszawskiego

– indywidualne podejście, mentorzy

– gwarantowana propozycja pracy dla absolwentów

– bezpłatne studia z limitem miejsc

– 10 miesięcy studiów dziennych

– stypendium do 2000 zł miesięcznie

Na nauczycielskie studia podyplomowe do Szkoły Edukacji PAFW i UW mogą się zgłaszać studenci i absolwenci filologii polskiej lub matematyki (studia magisterskie i licencjackie) oraz kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku pokrewnym do matematyki, np. fizykę. To także oferta dla nauczycieli języka polskiego i matematyki, których staż pracy w zawodzie nie przekracza 10 lat.

Studia w Szkole Edukacji odbywają się w trybie dziennym od poniedziałku do piątku przez 10 miesięcy. Ich program obejmuje ponad 300 godzin praktyk. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, nauczyciele i trenerzy.

Rekrutacja trwa od 5 lutego do 2 kwietnia.

W poniedziałek 12 marca odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów do Szkoły Edukacji.

Siedziba Szkoły Edukacji znajduje się na terenie kampusu Ochota UW przy ul. Banacha 2c w Warszawie.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.szkolaedukacji.pl

Więcej informacji znajdziecie w Kurierze Gmin, oraz na eprasa.pl