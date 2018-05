Bilety na mecz Śląska Wrocław!

W poniedziałek poznaliśmy rozstrzygnięcie pojedynku futbolowych przyjaciół z Wrocławia i Gdańska.

Obie drużyny przed startem kończącego się właśnie sezonu teoretycznie miały spory potencjał, ale później ekstraklasowe murawy zweryfikowały optymistyczne plany piłkarzy oraz ich sympatyków i obie ekipy spotkały się w tzw. grupie spadkowej.

Kolejnym rywalem, którego dolnośląscy futboliści gościć będą na swoim obiekcie, będą gracze szczecińskiej Pogoni. Ostatni mecz obu rywali zakończył się sukcesem Portowców (2-3), ale od samego startu rozgrywek Wojskowi nie potrafili zwyciężać na wyjazdach, co uległo zmianie dopiero w Niecieczy. Na własnym obiekcie jednak gracze Śląska pewnie ograli rywali (3-0), co może optymistycznie nastrajać przed najbliższym pojedynkiem, którego pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 20.30 w następny wtorek (8 maja). Dla wszystkich naszych Czytelników, którzy zechcą własnym dopingiem wesprzeć Trójkolorowych w ich drodze po kolejne ligowe zwycięstwo mamy 5 podwójnych zaproszeń na to sportowe widowisko. W ostatnich tygodniach forma wrocławian wydaje się rosnąć, więc należy mieć nadzieję, że więcej rozczarowań ich sympatycy nie będą już przeżywać, a może właśnie w konfrontacji z Pogonią piłkarze Śląska zechcą wynagrodzić swoim kibicom wcześniejsze niepowodzenia i zafundują zebranej publiczności efektowne, obfitujące w celne strzały widowisko. Tym bardziej, że obie drużyny wydają się być już pewne swojego ligowego bytu i żadna z nich nie ma potrzeby, aby grać na bezbramkowy podział punktów.

Jeśli ktoś z naszych Czytelników zdecyduje się wybrać na to spotkanie, zapraszamy już od dzisiaj i przez kolejne dni do redakcji z aktualnym numerem tygodnika w celu rezerwacji zaproszenia oraz uzupełnienia formalności*.

* przy dokonaniu rezerwacji zaproszenia należy podać imię i nazwisko oraz numer PESEL swój i osoby towarzyszącej