24-30 kwietnia obchodziliśmy kolejną edycję "Europejskiego Tygodnia Szczepień". W tym roku motywem przewodnim były hasła: "Poznaj i udostępnij fakty na temat szczepień" oraz "Bohaterowie szczepień". Pierwszą szczepionką na świecie była szczepionka przeciw ospie prawdziwej. W roku 1796 angielski lekarz Edward Jenner przeprowadził eksperyment, który dał początek współczesnej immunologii i wirusologii. Aby uodpornić ośmioletniego chłopca na ospę prawdziwą, która zbierała śmiertelne żniwo w owym czasie w Europie, wszczepił mu materiał zakaźny ospy krowianki, mającej łagodniejszy przebieg. Dojarki, które często chorowały na ospę krowiankę rzadko zapadały na ospę prawdziwą. Po kilku tygodniach od podania pierwszej dawki ospy krowianki, Jenner podał chłopcu wirusa ospy prawdziwej. Chłopiec nie zachorował a angielski pionier wirusologii otrzymał skuteczną broń przeciw śmiertelnej chorobie. Szczepienia to inwestycja w zdrowie dzieci na całe życie. Szczepienia chronią przed poważnymi chorobami zakaźnymi i związanymi z nimi powikłaniami. Dzięki szczepieniom większość dzieci i dorosłych w Europie jest uodporniona przeciw odrze, różyczce, śwince, błonicy, krztuścowi, tężcowi, poliomyelitis i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Coraz więcej osób szczepi się przeciwko pneumokokom oraz wirusowi brodawczaka ludzkiego. Każdy z nas zasługuje na ochronę przed chorobami, którym można zapobiegać poprzez szczepienia. Decyzja o szczepieniu Twojego dziecka lub Ciebie ma także kluczowe znaczenie w ochronie innych. Dlatego warto ją podejmować w sposób świadomy, oparty na faktach oraz korzystać z informacji bazujących na dowodach naukowych. UNICEF szacuje, że w ubiegłym roku szczepienia uratowały życie 3 mln dzieci. To 3 mln przyszłych lekarzy, nauczycieli, artystów, liderów, matek i ojców żyjących dzięki milionom pracowników medycznych, którzy pokonują setki kilometrów i wszelkie przeciwności, aby dotrzeć ze szczepieniami do każdego dziecka. Szczepienia chronią zdrowie i życie dzieci na całym świecie. Dzięki nim najmłodsi oraz całe społeczności są zabezpieczone przed groźnymi chorobami. Pomimo tego, każdego roku około 13 mln dzieci nie otrzymuje rutynowych szczepień. Za około 1/4 zgonów dzieci poniżej 5 roku życia odpowiada zapalenie płuc, biegunka czy odra. Czy wiesz, że: -Organizm dziecka od urodzenia uczy się walczyć z zagrożeniami z zewnątrz a szczególnie z drobnoustrojami i tylko dzięki temu może funkcjonować prawidłowo. W ciągu pierwszych godzin po urodzeniu układ pokarmowy i oddechowy dziecka są natychmiast kolonizowane przez ogromną liczbę bakterii. Od tego momentu liczba bakterii w naszym organizmie przewyższa liczbę naszych komórek. Organizm człowieka zawiera 10 trylionów komórek i 100 trylionów bakterii. W organizmie człowieka jest : 1000 bakterii / cm2 skóry 1 000 000 bakterii / cm2 skóry głowy 100 000 000 bakterii / g śliny 10 000 000 bakterii / g wydzieliny z nosa Przeciętna szczepionka dla małego dziecka zawiera od kilku do kilkunastu antygenów, podczas gdy przechorowanie zwykłej anginy to ekspozycja na 25-50 antygenów. – | Wcześniaki najbardziej potrzebują szczepień właśnie z powodu nie w pełni ukształtowanego układu odpornościowego. Wcześniaki mają mniej matczynych przeciwciał przekazanych przez łożysko oraz względną niedojrzałość układu immunologicznego na poziomie komórkowym. Wcześniaki w porównaniu do dzieci urodzonych o czasie, mają podwyższone ryzyko: – inwazyjnej choroby pneumokokowej – zachorowania na krztusiec – zachorowania na grypę – hospitalizacji w 1 roku życia z powodu biegunki rotawirusowej Pamiętaj, że: – | Decyzję o zaszczepieniu należy podjąć po konsultacji z lekarzem, ważąc ryzyko zachorowania na daną chorobę oraz ryzyko niepożądanych odczynów poszczepiennych, – | Obowiązek szczepień jest próbą ochrony najsłabszych w społeczeństwie, dla których nie zaszczepione dzieci mogą stanowić śmiertelne zagrożenie, – | Kontynuujemy obowiązkowe szczepienie przeciw niektórym chorobom, które próbujemy zlikwidować z powierzchni ziemi – dopóki nie zlikwidujemy wszystkich zachorowań nie możemy przestać szczepić! Rzetelne informacje na temat szczepień ochronnych znajdują się na stronach: szczepienia.pzh.gov.pl www.gis.gov.pl www.who.int Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie