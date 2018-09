Ciemności w Pełczynie

Mieszkańcy Pełczyna skarżą się od dłuższego czasu na wadliwe oświetlenie przy ich blokach mieszkalnych. Panują tam egipskie ciemności. – Niektórzy wracają późnymi porami z pracy i brodzą w ciemnościach – mówi mieszkanka wsi.



Dla mieszkańców to spory problem. Nie czują się bezpiecznie po zmroku. Tym bardziej, że brak oświetlenia niektórzy traktują jak zachętę do wybryków. Ze sprawą zgłosiliśmy się do Jacka Włoska, wiceburmistrza gminy Wołów. Problem nie był mu znany. Jednak obiecał interweniować w tej sprawie. – Jeszcze nie doszły do mnie żadne…

Więcej zdjęć i informacji znajdziecie na łamach gazety Kurier Gmin! Oraz na eprasa.pl/news/kurier-gmin