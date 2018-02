Ciężki tydzień dla służb mundurowych! [ZDJECIA]

Otwieranie mieszkań, zgon, złamania, gaszenie pożarów

Strażacy, policja i pogotowie ratunkowe mieli co robić przez ostatni tydzień. Wchodzili do mieszkań, gasili pożary i pomagali chorym.

We wtorek, 6 lutego około godz. 16,47 wezwano straż pożarną do zadymienia w budynku przy ul. Środkowej (przy ul. Naborowskiej) w Brzegu Dolnym. Strażacy zadysponowali do akcji 4 zastępy z PSP Wołów i OSP Brzeg Dolny. Do działań użyto wysięgnika.

Z kolei 9 lutego, o godz. 7.53 gasili pożar w Wołowie przy ul. Wiejskiej (3 zastępy PSP). 10 lutego wezwano do Lubiąża 3 zastępy strażaków z PSP Wołów i OSP Lubiąż. Tam o godz. 11.14 doszło do pożaru sadzy w kominie przy ul. Klasztornej.

