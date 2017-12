Czad znów atakuje mieszkańców

W ubiegłym tygodniu mieszkanka Brzegu Dolnego o mało nie straciła życia podczas kąpieli. Zagroził jej czad.



W bloku przy ul. Słowackiego w Brzegu Dolnym doszło do groźnej sytuacji. Lokatorzy wezwali karetkę do kobiety, która podczas kąpieli zasłabła. Strażacy sprawdzili łazienkę w której kąpała się poszkodowana i okazało się, że w pomieszczeniu znajduje się niebezpieczne stężenie dwutlenku węgla, czyli czadu. Kobieta mimo zatrucia o własnych siłach weszła do karetki czekającej przed blokiem.