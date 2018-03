Czy przepadną nam pieniądze na wymianę pieców?

Ugrupowanie Dolnobrzeżanie skierowało pismo do burmistrza Brzegu Dolnego i Rady Miejskiej, aby ci zajęli się dofinansowaniem do wymiany pieców dla mieszkańców. Reakcja burmistrz: pyta mieszkańców w ankiecie czy ci są zainteresowani wymianą pieców.

Wymiana pieców przy dofinansowaniu z pieniędzy publicznych w Brzegu Dolnym nie jest możliwa, bo gmina nie przystąpiła do tej pory do żadnego programu z którego mieszkańcy mogliby dostać pieniądze. Temat był poruszany już w 2013 roku na jednej z komisji. Jak mówi Katarzyna Uran, liderka ugrupowania Dolnobrzeżanie, które przesłało do radnych i burmistrza list, gmina nie była wówczas zainteresowana pomocą mieszkańców przy wymianie pieców. – – Pamiętam jak na posiedzeniu komisji, gdzie omawialiśmy temat, skarbnik gminy mówiła, że gmina nie będzie dopłacać do wymiany pieców bogatym – mówi Katarzyna Uran.

