Długi weekend na polskich drogach

Policjanci podsumowali sytuację na drogach podczas minionego długiego weekendu.

Kontrole miały charakter wzmożony, wskutek czego funkcjonariusze zatrzymali aż 115 nietrzeźwych kierowców. Od środy do niedzieli odnotowano 46 wypadków, z czego 60 osób w nich uczestniczących zostało rannych. Dla dwóch z nich okazały się one śmiertelne w skutkach. Do pierwszego z nich doszło na terenie powiatu strzelińskiego. Zginął kierujący samochodem osobowym, który nie zastosował się do znaku STOP. Drugi śmiertelny wypadek miał miejsce we Wrocławiu. Po zderzeniu z samochodem ciężarowym, zginął motocyklista. Przypomnijmy, w minionym roku w okresie Bożego Ciała, ofiar śmiertelnych było 5.

Policjanci apelują o zachowanie rozsądku za kierownic, stosowanie się do zasad ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy.

