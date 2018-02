Długie kolejki do lekarza! Ile trzeba czekać?

Długie kolejki do lekarza!

Kolejki do lekarzy w polskich szpitalach mogą liczyć, nawet kilka tysięcy pacjentów. Dotyczy to w szczególności operacji związanych z endoprotezami kolana czy bioder. Nie tylko na zabiegi, ale i na zwykłe badania trzeba czasem poczekać. Zdarza się, że nawet jedną piątą swojego życia.

Witam w dniu dzisiejszym (20-02-2018) jestem z dzieckiem na izbie i okazuje się, że nie ma lekarza. Czekam od godziny 18, w tej chwili jest już 20. – Pisze jeden z naszych czytelników.

Czym jest to spowodowane?

Co ciekawe, najwięcej, bo ok. 25 proc. pacjentów nie zgłasza się w MPS na wizytę do poradni okulistycznej.

Jeśli nie uprzedzają o tym, nikt inny nie może skorzystać. To jedna z przyczyn dłuższych kolejek.

Na niezgłaszanie się pacjentów na umówione wizyty narzekają również dentyści – Na ok. 200 pacjentów, 10-15 nie przychodzi i ni uprzedza o tym. W skali całego szpitala wojewódzkiego postępuje tak 10 proc pacjentów poradni specjalistycznych.