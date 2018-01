Dolnobrzeżanin za sterami najnowszego Boeinga 737

We wszystkich ogólnopolskich dziennikach mówiono o ogromnych inwestycjach Polskich Linii Lotniczych PLL “Lot” S.A oraz zakupionych najnowszych amerykańskich samolotach Boeing 737 MAX8. Boeing, w sobotę 2 grudnia przewieziony został na warszawskie lotnisko. Pierwszy lot rejsowy statkiem powietrznym na trasie Warszawa- Londyn, jako pilot, odbył dolnobrzeżanin, kapitan Marek Frosztęga. Pilot opowiedział nam o tym niecodziennym locie oraz o tym jak trafił



– Jak mieszkaniec Brzegu Dolnego trafił do samolotu, nie jako pasażer tylko pilot?

– O lataniu marzyłem od dziecka. Moi rodzice zawsze wspominają, że nawet w wózku, jako małe dziecko z pasją patrzyłem w niebo i reagowałem na szum przelatujących samolotów. Wychowałem się w Brzegu Dolnym na osiedlu Fabrycznym, gdzie do dziś mieszkają moi rodzice. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 5 rozpocząłem naukę w Technikum Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, to był początek w profesjonalnym zetknięciu z lotnictwem. Po ukończeniu 16. roku życia rozpocząłem szkolenie lotnicze na szybowcach, a w wieku 18 lat szkolenie na samolotach silnikowych, co pozwoliło mi uzyskać licencje pilota samolotowego zawodowego. W tamtych czasach byłem najmłodszym zawodowym pilotem w Polsce i studiując na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu już pracowałem jako zawodowy pilot.

– Pana pierwsza praca w lotnictwie?