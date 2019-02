Dowód osobisty z chipem już od 1 marca

Nowe dokumenty

Co ułatwią? Jak będą wyglądać? Od kiedy możemy je mieć?



E- dowody to takie same plastikowe “karty”, ale z chipem, który będzie zawierał istotne o nas informacje, tzw. “profil osobisty”. Profil ten ułatwi nam dokonywanie transakcji on- line- będziemy po prostu przykładać dowód do czytnika i wpisywać poufny kod PIN.

Czeka nas łatwiejszy dostęp do e-administracji, szybsza obsługa na lotniskach w bramkach automatycznych, będziemy mogli złożyć dzięki e- dowodowi podpis elektroniczny, zarejestrować się w systemach teleinformatycznych np. służby zdrowia. Będzie tam również zapisane nasze zdjęcie biometryczne.

A jeśli nie chcemy takich ułatwień?

Nie musimy z nich korzystać, możemy używać dowód z zwykłej formie bez posiłkowania się warstwą elektroniczną. Zawsze też możemy uruchomić tę funkcję w dowolnym czasie.

Nowy wygląd?

Na awersie takie e-dowodu będzie widniało nasze imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo.

Rewers będzie zawierał PESEL, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe i imiona naszych rodziców.

Od kiedy?

O e-dowód możemy składać wnioski od 1 marca tego roku w odpowiednich wydziałach w gminach.

– Obecnie wdrażany jest system informatyczny niezbędny do obsługi wydawania e-mail dowodów – mówi Katarzyna Antkowiak, pracownik Urzędu Miejskiego w Wołowie. – Zakupione zostały także czytniki. Wymiana ma ruszyć 1 marca, oczywiście będzie bezpłatna. Mieszkańcy aktualnie nie pytają o e-mail dowody.