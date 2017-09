Dźgnął nożem żonę. Trafi za kraty

57-letni mieszkaniec Smogorzewa zadał swojej żonie trzy ciosy nożem. Do tragicznego zdarzenia doszło w lutym tego roku. Postępowanie z tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Wołowie. Jakie są wyniki śledztwa? Jak doszło do tej tragedii? Jakie zarzuty usłyszał 57-latek? Co mu grozi? Odpowiedzi na te pytania szukajcie w aktualnym wydaniu Kuriera Gmin.