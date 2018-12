Fajerwerki i petardy mogą szkodzić zwierzętom

Już dziś Sylwester. Kreacje, pyszne dania i…fajerwerki to jedne z najczęściej kojarzących się elementów ze świętowaniem Nowego Roku. Te ostatnie kupujemy w sklepach, supermarketach czy na targach. Kilka sekund w powietrzu, głośny huk i piękne widowisko, które cieszy oko, może być jednak szkodliwe dla zwierząt mieszkających w naszej okolicy lub w lasach. W tym roku Facebook został “zasypany” postami nawołującymi do zaprzestania wybuchowej tradycji. A czy Wy kupujecie petardy? Strzelacie w Sylwestra? A może chcecie zaapelować do innych, żeby nie kupowali fajerwerków? Zapraszamy do komentowania.