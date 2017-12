Finał XVII Edycji Szlachetnej Paczki

9-10 grudnia miało miejsce najważniejsze dla wolontariuszy

wydarzenie. Finał Szlachetnej Paczki, który stanowi kwintesencję całej

naszej pracy wolontariackiej. Zwłaszcza, że tegoroczna Edycja była dla nas

wyjątkowa.

SZLACHETNA PACZKA jest to projekt precyzyjnej, konkretnej i mądrej pomocy

rodzinom w potrzebie. Działa od 2001 roku i co roku łączy setki tysięcy

Darczyńców, Wolontariuszy i rodzin w potrzebie. Wydobywa z ludzi to, co

mają w sobie najpiękniejszego. W SZLACHETNEJ PACZCE konkretny człowiek

pomaga konkretnemu człowiekowi.

W XVII Edycji Szlachetnej Paczki miało miejsce niezwykłe wydarzenie –

doszło w niej do połączenia dwóch dotychczas samodzielnych Rejonów Brzeg

Dolny i Wołów. Wolontariusze z obu gmin, ramię w ramię, działali wspólnie

na terenie całego powiatu wołowskiego i nie tylko! Wspierali również Powiat

Średzki oraz Trzebnicki. Wolontariusze do tej pory sobie nieznani stworzyli

świetną Drużynę, a relacje między nimi były takie jakby znali się od zawsze.

Tegoroczny Magazyn do którego Darczyńcy dostarczali przygotowane paczki był

w świetlicy Nadleśnictwa Wołów. Piękna sala w świątecznym wystroju i

rozpalonym kominkiem stworzyła idealny nastrój do spotkań i rozmów z

Darczyńcami. Serce rosło kiedy Darczyńcy zabierali ze sobą dzieci które

radośnie piszczały biegając i bawiąc się z wolontariuszami – to wspaniałe,

że takie wartości przekazywane są dzieciom od najmłodszych lat. Przy

transporcie paczek wspierali nas strażacy z OSP w Krzydlinie Małej, trudno

wyrazić słowami naszą wdzięczność wobec nich.

Jak przy każdym Finale towarzyszyło nam wiele emocji i wzruszeń, zwłaszcza

kiedy przekazywaliśmy prezenty naszym “paczkowym” rodzinom. Te momenty są

dla nas zawsze wyjątkowe, bo wtedy drugi człowiek uświadamia sobie, że jego

los nie jest innym obojętny, a my na prawdę przywracamy ludziom wiarę w

drugiego człowieka i nadzieję na lepsze jutro.

Podsumowaniem całego weekendu była Wigilia, dzięki której mogliśmy zasiąść

do stołów z zaproszonymi gośćmi (wśród których byli także Darczyńcy) zjeść

wspólny posiłek, wymienić się wrażeniami i anegdotami oraz ponownie wrócić

do przeżytych chwil, które w każdym wolontariuszu utrwalają się na zawsze.

W tym roku 19 wolontariuszy (11 z Brzegu Dolnego, 8 z Wołowa) odwiedziło 83

rodziny, z czego do projektu włączono 32. Średnia ilość osób tworzących

paczkę to 76 a średnia wartość prezentów wynosiła 3 421 zł, co w sumie daje

116 320 zł! Jest to imponujący wynik. Im więcej osób zaangażowanych jest w

tworzenie paczek, tym większa ich siła i moc! Wspaniałą tradycją staje się

udział szkół, dzięki czemu uczniowie mogą poznać siłę czynienia dobra.

Każdy nasz Finał jest inny, każdy jest wyjątkowy. I każdy pozostaje w nas

jeszcze na bardzo długo.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które wspierały nas w jego

organizacji. Dziękujemy też osobom umacniających nas w naszych działaniach

dobrym słowem, ciepłym uśmiechem i trzymaniem kciuków. Dobro wraca!

PODZIĘKOWANIA:

Wolontariusze Szlachetnej Paczki Rejonu Brzeg Dolny/Wołów chcieliby

serdecznie podziękować:

* Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wołów Arturowi Dyrczowi za udostępnienie nam

świetlicy Nadleśnictwa, gdzie mogliśmy zorganizować Magazyn i miejsce

spotkań z Darczyńcami.

* Sekretarzowi Nadleśnictwa Wołów Markowi Krzyżykowi za okazane nam

zaufanie i swobodę w wykorzystaniu świetlicy na nasze potrzeby.

* Pracownikowi Nadleśnictwa Panu Krzysztofowi za współpracę i dbałość aby

było nam ciepło i przytulnie.

* Burmistrzowi Dariuszowi Chmurze za wsparcie i pomoc w organizacji Wigilii

Finału Szlachetnej Paczki.

* Dzielnym strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzydlinie Małej za

pomoc, zaangażowanie i gotowość do akcji – bez Was to nie byłoby to samo!

Mamy nadzieję, że za rok również się spotkamy.

* Dziękujemy Pizzerii Papi za ufundowanie nam przepysznych pizz, które

dodały nam sił i witalności oraz rozpieściły kubki smakowe – jesteście

najlepszą pizzerią w Powiecie!

* Dziękujemy też wszystkim innym, którzy wspierali nas dobrym słowem i

gestem. Dzięki Wam to co robimy nabiera jeszcze większej mocy!.

*Aleksandra Kmicińska*

Lider Rejonu Brzeg Dolny/Wołów

programu SZLACHETNA PACZKA

woj. dolnośląski