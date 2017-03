Firma Tadeusza Siczka przebuduje okolice dworca PKP (foto+video)

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów z Piotroniowic zajmie się przebudową okolicy dworca PKP w Wołowie. Przy ul. Kolejowej ma być m.in. parking na ponad 40 samochodów.

Jak mówi Tadeusz Siczek, prezes firmy, która wykona prace do końca sierpnia tego roku, trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia robót.

– Chcemy zacząć z marszu. Przed nami zaopiniowanie tymczasowej komunikacji zastępczej. Na pewno ruszymy już w marcu – mówi Tadeusz Siczek w rozmowie z Kurierem. Projekt musi zaopiniować między innymi Urząd Miejski w Wołowie i Komenda Powiatowa Policji. W trakcie prac przebudowie ulegnie również kanalizacja, obecna pamięta powojenne czasy. – Mamy nadzieję, że w trakcie prac nie spotka nas żadna niespodzianka związana z kanalizacją.

Inwestycja ma kosztować 2 147 093,52 zł. Pieniądze mają pochodzić w całości z budżetu gminy. Będzie tu parking na 42 auta, dwa miejsca postojowe na 22 rowery. Pojawią się wiaty przystankowe, zostaną podniesione przejścia dla pieszych. Przy blokach powstanie ścieżka rowerowa i chodnik. W ramach inwestycji zostanie wyciętych 10 drzew, a 21 będzie zabezpieczonych. Gmina chce wprowadzić również zmiany w organizacji ruchu. Będzie wprowadzony zakaz zatrzymywania się i ograniczenie prędkości do 30 km/h. Przebudowa terenu wokół dworca PKP to początek zmian, jakie planuje się wprowadzić w tej okolicy.

Gmina przejęła na własność budynek dworca i zamierza go wyremontować. W ubiegłym roku urząd zlecił wykonanie projektu samego budynku dworca, którego koszt wyniósł 100 000 zł. Wniosek o dofinansowanie inwestycji trafił do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Gmina zakwalifikowała swoją inwestycję jako wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Kwota, o którą się ubiega z unijnego programu, wynosi 2 200 456,86 zł.